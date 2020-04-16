Жителі Нововолинська безкоштовно зможуть обстежити родимки: прийматиме дерматолог з Луцька

Леся Карпюк. Прийом буде безкоштовним та без направлення.



Про це



На прийом запрошують усіх, кому необхідний дерматоскопічний огляд. До слова, дерматоскопія є абсолютно нешкідливою і безболісною процедурою. МОЗ рекомендує робити її кожній людині, котра має родимки, 1 раз на рік. Однак до групи підвищеного ризику входять люди, які мають на тілі велику кількість родимок різної форми, кольору і розмірів.



Прийом буде проводитись 10-го червня з 10:00 до 14:00 на базі амбулаторії ЗПСМ №2, провулок Поштовий, 1 (частина міського центру зайнятості), без направлення та безкоштовно. Записатися на прийом можна за номером телефону: 068 733 66 29.



Акція здійснюється за сприяння БО “Фонд боротьби з раком”.





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