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Жителі Нововолинська безкоштовно зможуть обстежити родимки: прийматиме дерматолог з Луцька

Жителі Нововолинська безкоштовно зможуть обстежити родимки: прийматиме дерматолог з Луцька
10-го червня у Нововолинську на базі амбулаторії ЗПСМ №2 прийматиме лікар дерматолог, директор КП “Волинський обласний шкірно-венерологічний диспансер Волинської обласної ради” Леся Карпюк. Прийом буде безкоштовним та без направлення.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Нововолинського ЦПМСД.

На прийом запрошують усіх, кому необхідний дерматоскопічний огляд. До слова, дерматоскопія є абсолютно нешкідливою і безболісною процедурою. МОЗ рекомендує робити її кожній людині, котра має родимки, 1 раз на рік. Однак до групи підвищеного ризику входять люди, які мають на тілі велику кількість родимок різної форми, кольору і розмірів.

Прийом буде проводитись 10-го червня з 10:00 до 14:00 на базі амбулаторії ЗПСМ №2, провулок Поштовий, 1 (частина міського центру зайнятості), без направлення та безкоштовно. Записатися на прийом можна за номером телефону: 068 733 66 29.

Акція здійснюється за сприяння БО “Фонд боротьби з раком”.


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Теги: Леся Карпюк, прийом Нововолинськ, дерматолог
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