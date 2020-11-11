На Волині вже збирають перші гриби.ВІДЕО
Сьогодні, 18:24
Любителі тихого полювaння вже збирaють перші гриби.Зокрема, лучанин Леонтій Найко поділився своїми грибними трофеями на своїй сторінці у Facebook.
Цими днями чоловік назбирав торбу маслюків у лісах поблизу Гаразджі.
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Цими днями чоловік назбирав торбу маслюків у лісах поблизу Гаразджі.
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