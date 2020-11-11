На Волині вже збирають перші гриби.ВІДЕО

Леонтій Найко поділився своїми грибними трофеями на своїй



Цими днями чоловік назбирав торбу маслюків у лісах поблизу Гаразджі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любителі тихого полювaння вже збирaють перші гриби.Зокрема, лучанинподілився своїми грибними трофеями на своїй сторінці у Facebook.Цими днями чоловік назбирав торбу маслюків у лісах поблизу Гаразджі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію