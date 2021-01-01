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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 30 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 30 травня
У Волинській області завтра, 30 травня, прогнозується хмарна погода з проясненнями. Очікується дощ, місцями гроза, вдень в окремих районах град.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі- 8-13°, вдень -13-18° тепла.

У Луцьку завтра, 30 травня, за прогнозами метеорологів, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ, вдень - значний дощ. Гроза. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 14-16° тепла.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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