Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 30 травня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі- 8-13°, вдень -13-18° тепла.



У Луцьку завтра, 30 травня, за прогнозами метеорологів, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ, вдень - значний дощ. Гроза. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 14-16° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 30 травня, прогнозується хмарна погода з проясненнями. Очікується дощ, місцями гроза, вдень в окремих районах град.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі- 8-13°, вдень -13-18° тепла.У Луцьку завтра, 30 травня, за прогнозами метеорологів, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ, вдень - значний дощ. Гроза. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 14-16° тепла.

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