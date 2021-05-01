Журналісти перевірили, чим годують у луцькому військовому госпіталі.ВІДЕО





Їдальня розташована на першому поверсі шпиталю. Будівлю зведено ще у 1729 році. Вона – пам’ятка архітектури історичного значення. На кухні кипить робота: в одному приміщенні закінчується приготування котлет, в іншому – нарізка салатів, а в залах – сервірування столів… На годиннику 13:00 і до «роздатки» один за одним шикуються пацієнти: контрактники-учасники АТО/ООС, строковики, військові пенсіонери.



Старша зміни кухарів Надія Миколаївна у госпіталі працює сьомий рік. Професійного стажу – понад чотири десятки років, близько половини з них – у льотно-технічній їдальні військової частини.



«Харчування розподілено за дієтами. Загальна – п’ятнадцятий стіл, і дієти: перша, сьома й дев’ята. Кожна передбачає окреме харчування. 1,7 та 9 – каша перлова, суп вівсяний, салат із буряка, заправлений олією й малою кількістю солі. Котлети сьогодні в загальному меню смажені, на дієту – парові, – розповідає Надія. – Порівняно з міською й обласною лікарнями, що в Луцьку, у нас, на відміну від них, двічі на день в меню є м’ясо. Щодня на вечерю риба. Тут більша кількість м’яса, сиру, молока, сметани, кефіру».



У госпіталі чотириразове харчування: сніданок, другий сніданок, обід і вечеря. Пацієнти харчуються у загальній їдальні, а ті з них, хто після операції − у палаті відділення. Тут завжди свіжі овочі й фрукти, залежно від сезону. На цей тиждень замовили яблука, на наступний – банани, ще через тиждень апельсини.



З січня 2020-го госпіталь перейшов на систему харчування аутсорсинг. Фірма постачає продукти харчування, госпіталь їх замовляє. «Коли перейшли на цю систему харчування – все змінилося на краще. Продукти замовляють за каталогом, вони відповідають стандартам та сертифікатам з відповідною перевіркою їх якості й повноти порцій», – повідомила начальник продовольчої служби госпіталю Ганна Михальчук.



Як розповів помічник начальника Луцького військового госпіталю з матеріально-технічного забезпечення майор Олег Березняк, цього року заклад отримав нове обладнання для кухні: пароконденсат, електричні плити, холодильники й морозильні камери. Для переходу на каталогове харчування слід повністю замінити електромережу, провести ремонт інтер’єру, приміщень кухні та залів прийому їжі: стіни, стелі та підлоги. Незабаром тут очікують кошти з державного бюджету на ремонт їдальні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кореспонденти інформаційного агентства АрміяInform відвідали їдальню Луцького військового гарнізонного госпіталю, аби перевірити, як тут готують. І, звісно, самим спробувати обідні страви на смак.Їдальня розташована на першому поверсі шпиталю. Будівлю зведено ще у 1729 році. Вона – пам’ятка архітектури історичного значення. На кухні кипить робота: в одному приміщенні закінчується приготування котлет, в іншому – нарізка салатів, а в залах – сервірування столів… На годиннику 13:00 і до «роздатки» один за одним шикуються пацієнти: контрактники-учасники АТО/ООС, строковики, військові пенсіонери.Старша зміни кухаріву госпіталі працює сьомий рік. Професійного стажу – понад чотири десятки років, близько половини з них – у льотно-технічній їдальні військової частини.«Харчування розподілено за дієтами. Загальна – п’ятнадцятий стіл, і дієти: перша, сьома й дев’ята. Кожна передбачає окреме харчування. 1,7 та 9 – каша перлова, суп вівсяний, салат із буряка, заправлений олією й малою кількістю солі. Котлети сьогодні в загальному меню смажені, на дієту – парові, – розповідає Надія. – Порівняно з міською й обласною лікарнями, що в Луцьку, у нас, на відміну від них, двічі на день в меню є м’ясо. Щодня на вечерю риба. Тут більша кількість м’яса, сиру, молока, сметани, кефіру».У госпіталі чотириразове харчування: сніданок, другий сніданок, обід і вечеря. Пацієнти харчуються у загальній їдальні, а ті з них, хто після операції − у палаті відділення. Тут завжди свіжі овочі й фрукти, залежно від сезону. На цей тиждень замовили яблука, на наступний – банани, ще через тиждень апельсини.З січня 2020-го госпіталь перейшов на систему харчування аутсорсинг. Фірма постачає продукти харчування, госпіталь їх замовляє. «Коли перейшли на цю систему харчування – все змінилося на краще. Продукти замовляють за каталогом, вони відповідають стандартам та сертифікатам з відповідною перевіркою їх якості й повноти порцій», – повідомила начальник продовольчої служби госпіталюЯк розповів помічник начальника Луцького військового госпіталю з матеріально-технічного забезпечення майор, цього року заклад отримав нове обладнання для кухні: пароконденсат, електричні плити, холодильники й морозильні камери. Для переходу на каталогове харчування слід повністю замінити електромережу, провести ремонт інтер’єру, приміщень кухні та залів прийому їжі: стіни, стелі та підлоги. Незабаром тут очікують кошти з державного бюджету на ремонт їдальні.

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