Ляшко повідомив, яких заступників Степанова залишає в МОЗі

Віктор Ляшко залишає собі трьох заступників свого попередника Максима Степанова – першу заступницю Ірину Садов’як, Ірину Микитчак і Ярослава Кучера.

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Ідуть з посади заступників – Світлана Шаталова та заступник з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.



Як пояснює Ляшко, заступників свого попередника він залишає, щоб зберегти інституційну пам’ять та не переривати повністю процес роботи. Кожен з трьох заступників має 100 днів, щоб "виконати свої індикатори" ефективності – утім самі індикати Ляшко наразі не розкриває, обіцяє їх презентувати згодом.



Кандидатури ще двох заступників Ляшко подав на затвердження Кабміну – це чинний виконувач обов’язків голови Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, якого Ляшко назвав "кваліфікованим спеціалістом", та Петро Ємець, який раніше був заступником очільника департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.



Ім’я ще одного кандидата заступника Ляшко наразі не розголошує. Йому в підпорядкування залишиться питання фармацевтичної галузі, трансплантації та європейської інтеграції.



Державна секретарка Інна Солодка наразі лишається на посаді. Ляшко заявляє, що питання її перебування на посаді "є на порядку денному, але не є пріоритетним", оскільки її посада не є політичною.





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