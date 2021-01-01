Шевчук вибачився за вчорашній дебош і покинув канал «Футбол». ВІДЕО

В'ячеслав Шевчук ,який родом з Луцька, виступив із заявою з приводу свого вчорашнього інциденту з поліцією на дорогах Києва.



«Хочу перед усіма вибачитися за вчорашній вчинок, який трапився в Києві. Перш за все, хотів би вибачитися перед поліцією, вболівальниками, ФК «Шахтар», каналом «Футбол», - каже Шевчук на своїй сторінці в



«Сподіваюся, те, що зі мною сталося, більше не повториться. Я не маю жодного морального права більше працювати на телеканалі «Футбол», тому я повинен покинути канал. Не повторюйте мої помилки», - заявив Шевчук.







Раніше ми писали, що

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