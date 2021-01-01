Шевчук вибачився за вчорашній дебош і покинув канал «Футбол». ВІДЕО
Сьогодні, 19:56
Екс-гравець «Шахтаря» та експерт телеканалів «Футбол» В'ячеслав Шевчук ,який родом з Луцька, виступив із заявою з приводу свого вчорашнього інциденту з поліцією на дорогах Києва.
«Хочу перед усіма вибачитися за вчорашній вчинок, який трапився в Києві. Перш за все, хотів би вибачитися перед поліцією, вболівальниками, ФК «Шахтар», каналом «Футбол», - каже Шевчук на своїй сторінці в Інстаграм.
«Сподіваюся, те, що зі мною сталося, більше не повториться. Я не маю жодного морального права більше працювати на телеканалі «Футбол», тому я повинен покинути канал. Не повторюйте мої помилки», - заявив Шевчук.
Раніше ми писали, що ввечері 28 травня в Печерському районі Києва, на бульварі Лесі Українки, патрульна поліція зупинила дорогу іномарку, де сидів напідпитку екс-футболіст «Шахтаря» та збірної України з футболу В'ячеслав Шевчук.
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«Хочу перед усіма вибачитися за вчорашній вчинок, який трапився в Києві. Перш за все, хотів би вибачитися перед поліцією, вболівальниками, ФК «Шахтар», каналом «Футбол», - каже Шевчук на своїй сторінці в Інстаграм.
«Сподіваюся, те, що зі мною сталося, більше не повториться. Я не маю жодного морального права більше працювати на телеканалі «Футбол», тому я повинен покинути канал. Не повторюйте мої помилки», - заявив Шевчук.
Раніше ми писали, що ввечері 28 травня в Печерському районі Києва, на бульварі Лесі Українки, патрульна поліція зупинила дорогу іномарку, де сидів напідпитку екс-футболіст «Шахтаря» та збірної України з футболу В'ячеслав Шевчук.
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