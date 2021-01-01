На Волині скоїв самогубство ветеран АТО

Олексій Малоголовець. Про це повідомляється на



Ймовірно, самогубство чоловік вчинив кілька днів тому. Тіло чоловіка виявили у суботу, 29 травня. Наразі тіло померлого направили на судово-медичну експертизу, встановлюються всі обставини трагічної пригоди.



Олексій Малоголовець 1975 року народження, захищав Україну у 2014 році. Службу проходив поблизу Лисичанська.



Попрощатися із ним можна буде у селі Вітоніж 30 травня. Поховання – о 14:00.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вітоніж Доросинівської громади на Волині вчинив самогубство учасник Антитерористичної операції. Про це повідомляється на сторінці Район.Рожице.Ймовірно, самогубство чоловік вчинив кілька днів тому. Тіло чоловіка виявили у суботу, 29 травня. Наразі тіло померлого направили на судово-медичну експертизу, встановлюються всі обставини трагічної пригоди.Олексій Малоголовець 1975 року народження, захищав Україну у 2014 році. Службу проходив поблизу Лисичанська.Попрощатися із ним можна буде у селі Вітоніж 30 травня. Поховання – о 14:00.

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