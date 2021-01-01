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Українська вакцина проти COVID-19: результати представлять у вересні

Українська вакцина проти COVID-19: результати представлять у вересні
У вересні два українські розробники, які працюють над вакциною проти коронавірусу, мають представити свої звіти.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це на зустрічі з журналістами сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«У вересні 2021 року мають презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з Національного фонду досліджень - інститути Сибірного (Інститут біології клитини НАНУ, який очолює академік Андрій Сибірний - ред.) і Комісаренка. (Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАНУ, який очолює академік Сергій Комісаренко - ред.)», - сказав глава МОЗ.

Він додав, що держава не вкладала гроші в розробку вакцини, яку спільно проводять дві приватні компанії і колектив українських вчених.


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Теги: ЛЯшко, українська вакцина, коронавірус
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