Синоптики дали прогноз погоди на Трійцю в Україні





Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань, пише "



Згідно з прогнозом синоптика в цьому році на Трійцю має бути тепло і сухо. Однак, вже з 23 червня Україну накриє потужний циклон, який принесе дощі. У той же час, в країні буде тепло, вдень не нижче +20 градусів навіть в північних регіонах і в Карпатах. На день Конституції погода буде сонячною, але прохолодною – не вище 20-22 градусів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у перший місяць літа будуть дощі. Однак на Трійцю, яку святкуватимуть 20 червня, погода може змінитися на сонячну.Про це повідомив народний синоптик, пише " Сегодня ". Додамо, що окрім трійці українці відзначатимуть День Конституції – 28 червня.Згідно з прогнозом синоптика в цьому році на Трійцю має бути тепло і сухо. Однак, вже з 23 червня Україну накриє потужний циклон, який принесе дощі. У той же час, в країні буде тепло, вдень не нижче +20 градусів навіть в північних регіонах і в Карпатах. На день Конституції погода буде сонячною, але прохолодною – не вище 20-22 градусів.

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