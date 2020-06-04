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Синоптики дали прогноз погоди на Трійцю в Україні

Синоптики дали прогноз погоди на Трійцю в Україні
В Україні у перший місяць літа будуть дощі. Однак на Трійцю, яку святкуватимуть 20 червня, погода може змінитися на сонячну.

Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань, пише "Сегодня". Додамо, що окрім трійці українці відзначатимуть День Конституції – 28 червня.

Згідно з прогнозом синоптика в цьому році на Трійцю має бути тепло і сухо. Однак, вже з 23 червня Україну накриє потужний циклон, який принесе дощі. У той же час, в країні буде тепло, вдень не нижче +20 градусів навіть в північних регіонах і в Карпатах. На день Конституції погода буде сонячною, але прохолодною – не вище 20-22 градусів.



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Теги: погода, Трійця, Горбань
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