30 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 30 травня, у світі відзначають День жіночої емансипації, а віряни вшановують пам'ять преподобної Євдокії Дмитрівни.Сьогодні відзначають день народження диригент-викладач Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, заслужений працівник культури України, журналістита(на фото).Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Єфросинія, Степан, Євдокія.Зичимо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення. Бажаємо любові від рідних та радості від життя.• У цей день не заведено лінуватися.• Ще сьогодні заборонено вживати алкоголь.• Також на Євдокію не можна полювати на птахів і ловити їх.