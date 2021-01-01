30 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 30 травня, у світі відзначають День жіночої емансипації, а віряни вшановують пам'ять преподобної Євдокії Дмитрівни.
Сьогодні відзначають день народження диригент-викладач Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, заслужений працівник культури України Валентина Гарилюк, журналісти Сергій Шаповал та Ірина Кашуба (на фото).
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Єфросинія, Степан, Євдокія.
Зичимо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення. Бажаємо любові від рідних та радості від життя.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• У цей день не заведено лінуватися.
• Ще сьогодні заборонено вживати алкоголь.
• Також на Євдокію не можна полювати на птахів і ловити їх.
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Сьогодні відзначають день народження диригент-викладач Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, заслужений працівник культури України Валентина Гарилюк, журналісти Сергій Шаповал та Ірина Кашуба (на фото).
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Єфросинія, Степан, Євдокія.
Зичимо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення. Бажаємо любові від рідних та радості від життя.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• У цей день не заведено лінуватися.
• Ще сьогодні заборонено вживати алкоголь.
• Також на Євдокію не можна полювати на птахів і ловити їх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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