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Юна волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби.ФОТО

Юна волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби.ФОТО
Учениця Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи Іванка Лук’яненко здобула 3 місце у ваговій категорії 33 кг на чемпіонаті Європи з вільної боротьби у Болгарії в місті Софія.

Про це інформує на фейсбук-сторінці закладу Тетяна Кондратюк-Лисенко.

«Це перші змагання юної спортсменки такого рівня. Всього 12 років, а вже призерка Європи. Гордимось нею. Зробила не тільки подарунок мамі на день народження, а й всім нам. Вітаємо з перемогою», – зазначається у дописі.


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Теги: Іванка Лук’яненко, чемпіонат Європи, вільна боротьба
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