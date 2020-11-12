Юна волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби.ФОТО
Сьогодні, 01:24
Учениця Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи Іванка Лук’яненко здобула 3 місце у ваговій категорії 33 кг на чемпіонаті Європи з вільної боротьби у Болгарії в місті Софія.
Про це інформує на фейсбук-сторінці закладу Тетяна Кондратюк-Лисенко.
«Це перші змагання юної спортсменки такого рівня. Всього 12 років, а вже призерка Європи. Гордимось нею. Зробила не тільки подарунок мамі на день народження, а й всім нам. Вітаємо з перемогою», – зазначається у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує на фейсбук-сторінці закладу Тетяна Кондратюк-Лисенко.
«Це перші змагання юної спортсменки такого рівня. Всього 12 років, а вже призерка Європи. Гордимось нею. Зробила не тільки подарунок мамі на день народження, а й всім нам. Вітаємо з перемогою», – зазначається у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Юна волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби.ФОТО
Сьогодні, 01:24
«Челсі» виграв Лігу чемпіонів УЄФА
Сьогодні, 00:24
30 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Синоптики дали прогноз погоди на Трійцю в Україні
29 травень, 23:12
Українська вакцина проти COVID-19: результати представлять у вересні
29 травень, 22:14