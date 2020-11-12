Юна волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби.ФОТО

Іванка Лук’яненко здобула 3 місце у ваговій категорії 33 кг на чемпіонаті Європи з вільної боротьби у Болгарії в місті Софія.



Про це інформує на Тетяна Кондратюк-Лисенко.



«Це перші змагання юної спортсменки такого рівня. Всього 12 років, а вже призерка Європи. Гордимось нею. Зробила не тільки подарунок мамі на день народження, а й всім нам. Вітаємо з перемогою», – зазначається у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учениця Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школиздобула 3 місце у ваговій категорії 33 кг на чемпіонаті Європи з вільної боротьби у Болгарії в місті Софія.Про це інформує на фейсбук-сторінці закладу«Це перші змагання юної спортсменки такого рівня. Всього 12 років, а вже призерка Європи. Гордимось нею. Зробила не тільки подарунок мамі на день народження, а й всім нам. Вітаємо з перемогою», – зазначається у дописі.

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