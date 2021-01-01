У Луцьку презентували книги про армію, війну та волонтерів,ВІДЕО
Сьогодні, 05:11
У Луцьку презентували книги про російсько-українську війну і волонтерство. Авторки видань розповіли про особливості написаних історій під час зустрічі у Волинському краєзнавчому музеї.Про це повідомляє Суспільне.Волинь.
У виданні "Волонтери: сила небайдужих" співробітниці Інституту національної пам’яті, письменниці Наталки Позняк-Хоменко – 28 волонтерських історій про 2014-2015 роки. Книга "Доця" письменниці Тамари Горіха Зерні описує події у Донецьку 2014-го року.
Авторка книги "Волонтери: сила небайдужих" Наталка Позняк-Хоменко розповіла, що це видання продовжує серію Українського інституту національної пам’яті, присвячену волонтерському руху.
До видання, яке вийшло накладом у тисячу примірників, увійшло 28 історій-розповідей від першої особи. Говорить: спогади волонтерів зібрані практично з усіх куточків України.
"Від Львова до Харкова, від Володимира-Волинського до Одеси. Тоді в 2014 році піднялася вся Україна, аби захистити себе від російської агресії і щоб створити нашу армію. Тут є історія Володимира-Волинського, коли практично все місто і вся Волинь піднялася, щоб допомогти 51-ій бригаді", – зазначила авторка.
У книзі зібрані історії волонтерів, які їздили та продовжують їздити на Схід країни, а також є розповіді волонтерів, які налагоджують культурний діалог, додає авторка.
Приїхала до обласного центру Волині і авторка книги "Доця" – письменниця Тамара Горіха Зерня. Розказує: книга є художньою, однак за кожним героєм стоїть реальний прототип.
У книзі досить точно відтворені події в хронологічному порядку, починаючи від Майдану та закінчуючи подіями в Іловайську, говорить письменниця.
"Це – повість про жінку, яка жила, працювала, робила вітражі. Мала власний бізнес, була художницею та політичною людиною. Спочатку вона виступила спостерігачем, адже бачить, що в її місті відбувається щось не те. Вона фіксує і дивується, як змінюються її сусіди, родичі. Потім вона перетворюється зі спостерігача на активного учасника", – розповіла авторка Тамара Горіха Зерня.
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У виданні "Волонтери: сила небайдужих" співробітниці Інституту національної пам’яті, письменниці Наталки Позняк-Хоменко – 28 волонтерських історій про 2014-2015 роки. Книга "Доця" письменниці Тамари Горіха Зерні описує події у Донецьку 2014-го року.
Авторка книги "Волонтери: сила небайдужих" Наталка Позняк-Хоменко розповіла, що це видання продовжує серію Українського інституту національної пам’яті, присвячену волонтерському руху.
До видання, яке вийшло накладом у тисячу примірників, увійшло 28 історій-розповідей від першої особи. Говорить: спогади волонтерів зібрані практично з усіх куточків України.
"Від Львова до Харкова, від Володимира-Волинського до Одеси. Тоді в 2014 році піднялася вся Україна, аби захистити себе від російської агресії і щоб створити нашу армію. Тут є історія Володимира-Волинського, коли практично все місто і вся Волинь піднялася, щоб допомогти 51-ій бригаді", – зазначила авторка.
У книзі зібрані історії волонтерів, які їздили та продовжують їздити на Схід країни, а також є розповіді волонтерів, які налагоджують культурний діалог, додає авторка.
Приїхала до обласного центру Волині і авторка книги "Доця" – письменниця Тамара Горіха Зерня. Розказує: книга є художньою, однак за кожним героєм стоїть реальний прототип.
У книзі досить точно відтворені події в хронологічному порядку, починаючи від Майдану та закінчуючи подіями в Іловайську, говорить письменниця.
"Це – повість про жінку, яка жила, працювала, робила вітражі. Мала власний бізнес, була художницею та політичною людиною. Спочатку вона виступила спостерігачем, адже бачить, що в її місті відбувається щось не те. Вона фіксує і дивується, як змінюються її сусіди, родичі. Потім вона перетворюється зі спостерігача на активного учасника", – розповіла авторка Тамара Горіха Зерня.
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