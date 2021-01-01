У Луцьку презентували книги про армію, війну та волонтерів,ВІДЕО





У виданні "Волонтери: сила небайдужих" співробітниці Інституту національної пам’яті, письменниці Наталки Позняк-Хоменко – 28 волонтерських історій про 2014-2015 роки. Книга "Доця" письменниці Тамари Горіха Зерні описує події у Донецьку 2014-го року.



Авторка книги "Волонтери: сила небайдужих" Наталка Позняк-Хоменко розповіла, що це видання продовжує серію Українського інституту національної пам’яті, присвячену волонтерському руху.



До видання, яке вийшло накладом у тисячу примірників, увійшло 28 історій-розповідей від першої особи. Говорить: спогади волонтерів зібрані практично з усіх куточків України.



"Від Львова до Харкова, від Володимира-Волинського до Одеси. Тоді в 2014 році піднялася вся Україна, аби захистити себе від російської агресії і щоб створити нашу армію. Тут є історія Володимира-Волинського, коли практично все місто і вся Волинь піднялася, щоб допомогти 51-ій бригаді", – зазначила авторка.



У книзі зібрані історії волонтерів, які їздили та продовжують їздити на Схід країни, а також є розповіді волонтерів, які налагоджують культурний діалог, додає авторка.



Приїхала до обласного центру Волині і авторка книги "Доця" – письменниця Тамара Горіха Зерня. Розказує: книга є художньою, однак за кожним героєм стоїть реальний прототип.



У книзі досить точно відтворені події в хронологічному порядку, починаючи від Майдану та закінчуючи подіями в Іловайську, говорить письменниця.



"Це – повість про жінку, яка жила, працювала, робила вітражі. Мала власний бізнес, була художницею та політичною людиною. Спочатку вона виступила спостерігачем, адже бачить, що в її місті відбувається щось не те. Вона фіксує і дивується, як змінюються її сусіди, родичі. Потім вона перетворюється зі спостерігача на активного учасника", – розповіла авторка Тамара Горіха Зерня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку презентували книги про російсько-українську війну і волонтерство. Авторки видань розповіли про особливості написаних історій під час зустрічі у Волинському краєзнавчому музеї.Про це повідомляє Суспільне.Волинь У виданні "Волонтери: сила небайдужих" співробітниці Інституту національної пам’яті, письменниці– 28 волонтерських історій про 2014-2015 роки. Книга "Доця" письменниціописує події у Донецьку 2014-го року.Авторка книги "Волонтери: сила небайдужих" Наталка Позняк-Хоменко розповіла, що це видання продовжує серію Українського інституту національної пам’яті, присвячену волонтерському руху.До видання, яке вийшло накладом у тисячу примірників, увійшло 28 історій-розповідей від першої особи. Говорить: спогади волонтерів зібрані практично з усіх куточків України."Від Львова до Харкова, від Володимира-Волинського до Одеси. Тоді в 2014 році піднялася вся Україна, аби захистити себе від російської агресії і щоб створити нашу армію. Тут є історія Володимира-Волинського, коли практично все місто і вся Волинь піднялася, щоб допомогти 51-ій бригаді", – зазначила авторка.У книзі зібрані історії волонтерів, які їздили та продовжують їздити на Схід країни, а також є розповіді волонтерів, які налагоджують культурний діалог, додає авторка.Приїхала до обласного центру Волині і авторка книги "Доця" – письменниця Тамара Горіха Зерня. Розказує: книга є художньою, однак за кожним героєм стоїть реальний прототип.У книзі досить точно відтворені події в хронологічному порядку, починаючи від Майдану та закінчуючи подіями в Іловайську, говорить письменниця."Це – повість про жінку, яка жила, працювала, робила вітражі. Мала власний бізнес, була художницею та політичною людиною. Спочатку вона виступила спостерігачем, адже бачить, що в її місті відбувається щось не те. Вона фіксує і дивується, як змінюються її сусіди, родичі. Потім вона перетворюється зі спостерігача на активного учасника", – розповіла авторка Тамара Горіха Зерня.

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