«Челсі» виграв Лігу чемпіонів УЄФА





Переможцем футбольної Ліги чемпіонів сезону-2020/21 став лондонський «Челсі», який у фіналі на «Драгау» в Порту (Португалія) обіграв «Манчестер Сіті» - 1:0, повідомляє



Успіх «Челсі» приніс гол німецького півзахисника «синіх» Кая Хаверца, який відзначився на 43-й хвилині.



Це друга перемога в історії «Челсі» у Лізі чемпіонів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У фіналі «Челсі» обіграв «Манчестер Сіті».Переможцем футбольної Ліги чемпіонів сезону-2020/21 став лондонський «Челсі», який у фіналі на «Драгау» в Порту (Португалія) обіграв «Манчестер Сіті» - 1:0, повідомляє Укрінформ. Успіх «Челсі» приніс гол німецького півзахисника «синіх»який відзначився на 43-й хвилині.Це друга перемога в історії «Челсі» у Лізі чемпіонів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію