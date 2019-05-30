«Челсі» виграв Лігу чемпіонів УЄФА
Сьогодні, 00:24
У фіналі «Челсі» обіграв «Манчестер Сіті».
Переможцем футбольної Ліги чемпіонів сезону-2020/21 став лондонський «Челсі», який у фіналі на «Драгау» в Порту (Португалія) обіграв «Манчестер Сіті» - 1:0, повідомляє Укрінформ.
Успіх «Челсі» приніс гол німецького півзахисника «синіх» Кая Хаверца, який відзначився на 43-й хвилині.
Це друга перемога в історії «Челсі» у Лізі чемпіонів.
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Переможцем футбольної Ліги чемпіонів сезону-2020/21 став лондонський «Челсі», який у фіналі на «Драгау» в Порту (Португалія) обіграв «Манчестер Сіті» - 1:0, повідомляє Укрінформ.
Успіх «Челсі» приніс гол німецького півзахисника «синіх» Кая Хаверца, який відзначився на 43-й хвилині.
Це друга перемога в історії «Челсі» у Лізі чемпіонів.
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