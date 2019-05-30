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«Челсі» виграв Лігу чемпіонів УЄФА

«Челсі» виграв Лігу чемпіонів УЄФА
У фіналі «Челсі» обіграв «Манчестер Сіті».

Переможцем футбольної Ліги чемпіонів сезону-2020/21 став лондонський «Челсі», який у фіналі на «Драгау» в Порту (Португалія) обіграв «Манчестер Сіті» - 1:0, повідомляє Укрінформ.

Успіх «Челсі» приніс гол німецького півзахисника «синіх» Кая Хаверца, який відзначився на 43-й хвилині.

Це друга перемога в історії «Челсі» у Лізі чемпіонів.


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Теги: Челсі, Ліга чемпіонів УЄФА
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