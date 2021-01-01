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У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО

У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО
У багатьох куточках планети 29 травня відбувся Глобальний пікет солідарності з Білоруссю. До заходу приєднались політики, жителі різних країн та діаспора.
Про це пише 24 канал.

Пікет відбувся саме 29 травня, тому що це день, коли затримали Сергія Тихановського, який мав намір балотуватись у президенти. Про проведення пікету оголосила його дружина та лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Як відбувається пікет
Україна
На Майдані Незалежності у Києві пройшла акція солідарності з білорусами. Загалом до неї долучилися приблизно 70 людей.
У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО
У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО


Польща
Аби підтримати білорусів, зібралися люди й у Варшаві. Серед учасників – колишній білоруський міністр культури Павло Латушко й батьки затриманого журналіста Романа Протасевича.

У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО
У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО
У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО

Мати Протасевича висловила сподівання, що світові ЗМІ висвітлять глобальний пікет. Мовляв, можливо тоді режим Лукашенка врешті почує її слова.

Вона підкреслила, що білоруський народ піддається тортурам просто за те, що посмів 9 серпня зробити правильний вибір, який не сподобався диктатору Лукашенку.

"За свободу слова мій син, Софія (дівчина Протасевича – 24 канал) та інші політв'язні перебувають у тюрмах",– наголосила Надія Протасевич.

"Вимагаю, аби громадянин Лукашенко одумався. Прошу одуматися силовиків, які коять такі звірства. Невже у вас не залишилося нічого людського?", – зазначила вона.

Інші країни
У телеграм-каналі NEXTA, засновником якого є затриманий Роман Протасевич, публікують фото з пікетів на підтримку білорусів.
"Такі акції солідарності проходять сьогодні по всьому світу – від Нової Зеландії до Канади", – мовиться у повідомленні.

Пікети тривають по всьому світу
Пікети також відбуваються, зокрема, у:
• Швеції;
• Німеччині;
• Нідерландах;
• Латвії.

У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО
У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО
У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО
У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО



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Теги: підтримка Білоруссі, пікети солідарності
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Валить на землю навіть поглядом https://www.prikol.ru/wp-content/gallery/january-2021/gif-29012021-009.gif
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