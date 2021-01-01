Курс валют у Луцьку станом на 30 травня





Євро при купівлі становить – 33.26, продажі – 33.42.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.46.



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