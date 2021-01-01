вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки нових випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу

Скільки нових випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу
30 травня 2021 року в Україні зафіксували 1703 нових випадків захворювань на COVID-19.

Серед них - 85 дітей та 10 медпрацівників, - йдеться на сайті МОЗ України.

Також за минулу добу:

- госпіталізували – 1 330 осіб;
- летальних випадків – 84;
- одужало – 5 733 особи;

За добу протестували:

- методом ПЛР – 15 199 осіб,
- методом ІФА – 3 289 осіб,
- експрес-тестами – 14 002 особи.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 2 201 472 особи;
- одужало – 2 036 148 осіб;
- летальних випадків – 50 472;
- провели ПЛР-тестувань – 10 171 955.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Україна, Волинь, випадки, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:10
Карпати наприкінці весни знову замітає снігом
Сьогодні, 09:49
Скільки нових випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку станом на 30 травня
Сьогодні, 09:05
У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО
Сьогодні, 08:21
Схожі новини
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
09 травень, 09:15
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
24 квітень, 09:20
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
28 березень, 09:15
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
07 березень, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:10
 0
Карпати наприкінці весни знову замітає снігом
Сьогодні, 09:49
 0
Скільки нових випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку станом на 30 травня
Сьогодні, 09:05
 0
У світі відбувся глобальний пікет солідарності з Білоруссю.ФОТО
Сьогодні, 08:21
 0
Медіа
відео
1/8