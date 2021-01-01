Скільки нових випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:13
30 травня 2021 року в Україні зафіксували 1703 нових випадків захворювань на COVID-19.
Серед них - 85 дітей та 10 медпрацівників, - йдеться на сайті МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 330 осіб;
- летальних випадків – 84;
- одужало – 5 733 особи;
За добу протестували:
- методом ПЛР – 15 199 осіб,
- методом ІФА – 3 289 осіб,
- експрес-тестами – 14 002 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 201 472 особи;
- одужало – 2 036 148 осіб;
- летальних випадків – 50 472;
- провели ПЛР-тестувань – 10 171 955.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).
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Серед них - 85 дітей та 10 медпрацівників, - йдеться на сайті МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 330 осіб;
- летальних випадків – 84;
- одужало – 5 733 особи;
За добу протестували:
- методом ПЛР – 15 199 осіб,
- методом ІФА – 3 289 осіб,
- експрес-тестами – 14 002 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 201 472 особи;
- одужало – 2 036 148 осіб;
- летальних випадків – 50 472;
- провели ПЛР-тестувань – 10 171 955.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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