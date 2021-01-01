Скільки нових випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу





Серед них - 85 дітей та 10 медпрацівників, - йдеться на сайті МОЗ України.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 1 330 осіб;

- летальних випадків – 84;

- одужало – 5 733 особи;



За добу протестували:



- методом ПЛР – 15 199 осіб,

- методом ІФА – 3 289 осіб,

- експрес-тестами – 14 002 особи.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 2 201 472 особи;

- одужало – 2 036 148 осіб;

- летальних випадків – 50 472;

- провели ПЛР-тестувань – 10 171 955.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 травня 2021 року в Україні зафіксували 1703 нових випадків захворювань на COVID-19.Серед них - 85 дітей та 10 медпрацівників, - йдеться на сайті МОЗ України.Також за минулу добу:- госпіталізували – 1 330 осіб;- летальних випадків – 84;- одужало – 5 733 особи;За добу протестували:- методом ПЛР – 15 199 осіб,- методом ІФА – 3 289 осіб,- експрес-тестами – 14 002 особи.За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 2 201 472 особи;- одужало – 2 036 148 осіб;- летальних випадків – 50 472;- провели ПЛР-тестувань – 10 171 955.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).

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