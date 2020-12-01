У Луцьку судили чоловіка, який викрав із заправки авто





Луцький міськрайонний суд призначив злочинцю умовне покарання, - пишуть



Крадіжка трапилася 18 березня близько 22 години. Обвинувачений сів за кермо автомобіля Opel Vectra, завів двигун за допомогою ключа, який був у замку запалювання, та поїхав ним на вулицю Боженка, заволодівши транспортним засобом. Сума збитків, завданих потерпілому – 23 тисячі 536 гривень.



У суді крадій не заперечував свою вину. Потерпілий не мав претензій до обвинуваченого та просив суд суворо його не карати.



Тож злодію призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на рік та шість місяців умовного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині з території АЗС на вулиці Володимирській викрали автомобіль Opel.Луцький міськрайонний суд призначив злочинцю умовне покарання, - пишуть Волинські новини Крадіжка трапилася 18 березня близько 22 години. Обвинувачений сів за кермо автомобіля Opel Vectra, завів двигун за допомогою ключа, який був у замку запалювання, та поїхав ним на вулицю Боженка, заволодівши транспортним засобом. Сума збитків, завданих потерпілому – 23 тисячі 536 гривень.У суді крадій не заперечував свою вину. Потерпілий не мав претензій до обвинуваченого та просив суд суворо його не карати.Тож злодію призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на рік та шість місяців умовного.

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