У Луцьку судили чоловіка, який викрав із заправки авто
Сьогодні, 20:15
В обласному центрі Волині з території АЗС на вулиці Володимирській викрали автомобіль Opel.
Луцький міськрайонний суд призначив злочинцю умовне покарання, - пишуть Волинські новини.
Крадіжка трапилася 18 березня близько 22 години. Обвинувачений сів за кермо автомобіля Opel Vectra, завів двигун за допомогою ключа, який був у замку запалювання, та поїхав ним на вулицю Боженка, заволодівши транспортним засобом. Сума збитків, завданих потерпілому – 23 тисячі 536 гривень.
У суді крадій не заперечував свою вину. Потерпілий не мав претензій до обвинуваченого та просив суд суворо його не карати.
Тож злодію призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на рік та шість місяців умовного.
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Луцький міськрайонний суд призначив злочинцю умовне покарання, - пишуть Волинські новини.
Крадіжка трапилася 18 березня близько 22 години. Обвинувачений сів за кермо автомобіля Opel Vectra, завів двигун за допомогою ключа, який був у замку запалювання, та поїхав ним на вулицю Боженка, заволодівши транспортним засобом. Сума збитків, завданих потерпілому – 23 тисячі 536 гривень.
У суді крадій не заперечував свою вину. Потерпілий не мав претензій до обвинуваченого та просив суд суворо його не карати.
Тож злодію призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на рік та шість місяців умовного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Сам мудак, що залишив. Я, років 10 назад, залишив біля Слона, випадково, незачинену батькову Таврію на півдня, так ніхто в нею і не заглянув, аж якось образливо.
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