На Волині 31 травня у деяких населених пунктах будуть відключати світло. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Свійчів: магазин , пункт прийому молока. с. Свійчив:
вул. Прифермська, Макарова, Лісна.
2. 09:00-17:00
с. Бубнів : дит.садок, школа,котельня. с. Бубнів:
вул. Центральна 1-7, Прикарпатська 1-13, Молодіжна 1-4.
3 ПЛ-0.4 Л-1 Л-4 ЗТП-26 09:00-17:00 Володимир-Волинський "Продмаг",кіоск м.Володимир-Волинський:
вул..Антоновича3-23,4-24, Лепкого 3,4-8, Устилузька 85,87,100-108
4 ПЛ-0.4 Л-2 ЗТП-284 09:00-17:00 с. Суходоли:
вул..Польова 29-45, 50-54
5 КТП-110 09:00-17:00 с. Селець: Сільськогосподарське. товарство з обмеженою відповідальністю"Луга"
6 КТП-111 09:00-17:00 с. Селець: школа, водогін.
с. Селець:
вул.Молодіжна 2-12, Шкільна 5-27,2-16.
7 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: кава "Авеню", аптека № 29" Провізор", Магазин " Арго ", Миколаївська церква, кіоск № 14, Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд", Магазин "Карат", Аптека м. Володимир-Волинський:
вул. Ковельська, Крилова , Кунцевича, Миколаївська, Шухевича
8 КТП-106 09:00-17:00 с. Вілька Зимнівська :
вул. Набережна.
Горохівський район
1. 9:00-17:00.
Укрпошта,ПАТ Укртелеком,Сільська Рада,школа, Сенкевичівське СТ бар,ФОП Мельник О.В.,ФАП,ПАТ Ковельмолоко. с.Новосілки
вул.Паркова,Польова.
Іваничівський район
1. ПЛ-10кВ Л-80-04 для чистки траси ПЛ 09:30 – 16:30 ФГ "САД" Сховище яблук с.Тишковичі
БК с.Тишковичі,дитсадок сТишковичі
ФОП Доманський А.М. Магазин
ФГ ''ВЕРЕСТ'' Ферма с.Тишковичі, ФОП РОМАНЮК В.О. магазин с.Тишковичі
ФАП с.Тишковичі, ПП "КАРБОН" Цегельний з-д с.Тишковичі - повністю
2. КТП-61 для кап.ремонту обладнання КТП 10:00-17:00 Школа,Сільська рада ,Медпункт
ФОП Хомяк ,ФОП Фісаюк , ФОП Матушевський , ФОП Кузьмич, ФОП Марценюк с. Радовичі,
вул. Молодіжна, вул. Набережна,
вул. Шкільна
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-110 для чистки траси ПЛ 09:30 – 17:00 с.Луковичі
вул. Учительська, вул.Колгоспна
4. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-111 для чистки траси ПЛ 09:30 – 17:00 с.Луковичі
вул.Сімдесятріччя Жовтня і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-186 10:00 - 12:00 м. Камінь-Каширський,
вул. Нова Воля, вул. Східна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-3 КТП-281 09:00 - 17:00 АТС, Школа, Церква, Сільська рада, Аптека с. Великий Обзир:
вул. Партизанська, вул. Вереснева, вул. Центральна
Ківерцівський район
1. 10:00-16:00
КЕВ м.Володимир - Волинський
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ", КНС-2 м.Ківерці
вул.Жукова,-частково
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП №176
9:00-17:00
ФО Лисиця О.Г.
ФОП Дерев'янчук В.І. с.Заячівка
1.
ПЛ-10кВ Л.06-08
(ТП-292, ТП-318,
ТП-788, РП-6)
9:00-17:00
ФОП Шинкарук В.М., АТ "Укртелеком" Волинська філія,ТзОВ "Виробничо-комерційне
підприємство " Каскад ", Ковельське МТМО
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Відділ освіти Ковельської РДА
Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці
Білашівська сільська рада
Релігійна громада Християн віри
Євангельської-п'ятидесятників
ФОП Чих Василь Якович с.Білашів
Локачинський район
1. КТП№229 Л-1 9:00-17:00 с.Н.Загорів
вул.Першотравнева,Степова
2. ЩТП№67 9:00-17:00 ФГ Шуба О.З.(база) с.Павловичі
вул.Зелена
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л-20-05 до к.10 ЗТП-428 (КТП-162, 193, 303, 535, 636, 681, 702) 10:00-17:00 ФОП Новосад В.М., ВУЖКГ с.Липини,
ФОП Зеленський П.М., ФОП Філіппов В,
ФОП Шумилко О.Г., ФОП Бортник В,
ФОП Корець В.М., ПАТ «Волиньгаз»,
ТзОВ Риф Фудз» с.Липини
вул. Сонячна, Січових Стрільців, Окружна, Д.Галицького, Грушевського, Перемоги, Лесі Ураїнки, Словянська, Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка, О.Пчілки, Польова, Злагоди, Наливайка
2 КТП-164 09:30-17:00 ПП Котенжа Б.Ю., ФОП Ґедзь В.І.,
ФОП Петрочук К.П., с.Крупа
вул.Хутірська, Дубнівська
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 10 кВ 58-03 від ВН 317до ЛР 35 9 00 -17 00 Школа Дитячий садок Церква Сільська рада с. Машів ФОП Багнюк Д.В Почта с. Машів с Машів
2 ПЛ 10кВ 90-01 9 00 -17 00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.Адамчуки Сільська Рада с.Грабово Водонапірна скважина Магазин с.Грабово П/в Грабово Поштове відділення с. Грабово Військова частина 9971 Школа с.Грабово с.Адамчуки, Грабово,
3 ПЛ 10 кВ90-02 9 00 -17 00 Контора Магазин с.Забужжя Поштове відділення с. Забужжя Сільська рада с. Забужжя ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" Школа с.Забужжя Дитячий садок Пекарня с. Забужжя Церква с.Забужжя Державне виробничо-торгове під-во "Волиньфарпостач Амбулаторія с.Забужжя СВК"ЗАБУЖЖЯ" с.Забужжя,
4 ПЛ 10кВ Л 90-03 9 00 -17 00 Магазин с.Будники М/П с.Будники ФОП Приказюк Володимир Володимирович с.Вербівка, Будники, Рогві Смоляри, Локутки, час Забужжя
5 ПЛ 10кВ Л 90-04 9 00 -17 00 М/П с.Світязькі Смоляри ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " Шк.ст.Св.Смоляри Магазин с.Голядин Церква с.Голядин ФОП Мороз Володимир Миколайович Магазин с.Ст.Смоляри №1 ТзОВ "Зендер-Україна" Поштове відділення с. Столинські Смоляри с. Світязькі Смоляри, Голядин, Столенські Смоляри
6. 9 00 -17 00
с. Затишшя
Любешівський район
1. 10:00-17:00 с.Седлище: старостинський округ, АТС, ПАТ «Укрпошта», школа, пожежне депо; дитячий садок №1 і №2; будинок культури; стоматологічний кабінет; магазини; будинки молитви, церква, моб.зв»язок МТС та «Київстар» .
с.Угриничі: церква, школа, магазини, лісопилка с. Седлище , с.Угриничі, х.Лечин
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 10:00-17:00 с. Старий Чорторійськ
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 14:00-17:00 с. Старий Чорторійськ
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-330 10:00-17:00 ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня) с. Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-34093 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Б.Хмельницького, 2-8,1-9
вул.Мічуріна 1б
2. ПЛ-0.4 Л-1
ЗТП-34051 09:00-17:00 с. Благодатне:
пошта вул.Миру 9 ,Власюк Ірина Василівна
буд.культури вул.Миру 11, Розенгард Лариса Василівна, буд.пристарілих вул.Миру 3 Журавська Валентина Миколаївна, м-н Автомотовело вул.Миру 9, Синиця Олександр Володимирович
м-н Універсал вул.Перемоги 9, Оліщук Володимир Феодосійович, АТС с. Благодатне:
вул.Перемоги,, 5-11
вул.Миру, 1-5,9
вул.Хмельницького 2/1
Ратнівський район
1. ЗТП-91 (Т. О.) 11:00 - 16:00
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: гараж смт.Ратне;
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": СКЗ №5 Ратне; РАТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА: Адмінбуд.Ратне; КЕВ м.Володимир-Волинський: Військомат Ратне; ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РАТНІВСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОС": Кладова Ратне; ФОП Савчук Віктор Петрович: М-н "Антан"Ратне; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛЬВЕ":
Аптека смт.Ратне; ФОП Ятчук Катерина Іванівна: Клуб"Газовик" Ратне; ФОП Лисовик Василь Микитович: Торговий центр Ратне; ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ №2 СМТ РАТНЕ ІМ.М.ЗАЛІПИ; ДЕРЖАВНА УСТАНОВА"ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" частково смт. Ратне вул. Серпнева, Проектна, Шевченка, Центральна, пров, Шевченка,
2. ПЛ-10 кВ Л75-04
(Т. О.) 10:00 - 16:00
ФОП Кобець Світлана Іванівна: Кафе"Варенична" с. Гірники; ФОП Бурчак Галина Лазарівна: Продмаг с.Гірники; ФОП Баркова Лідія Федорівна:Нежитлове приміщення Гірники;
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ: Котельня д/с, Дитячий садочок, Корпус №2, С/Ш Котельня, СВК "Колос"; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія: АТС с.Гірники; Адмінбуд.Гірники с/р .Гірники;
Православна Церква с.Гірники;
ФОП Лідовська Олена Іванівна: Магазин с.Гірники; ФОП Ващук Сергій Петрович: Магазин с.Гірники; РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН У ДУСІ АПОСТОЛІВ В УКРАЇНІ С.ГІРНИКИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ;
ФАП с.Гірники с. Гірники
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю)
2
ПЛ-10кВ Л43-05
9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
С/Р Мильськ насосна
СВК "Берег" контора
УДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ,
вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині,
вул.Жовтнева, Лісова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-36107
9:00-17:00 м.Рожище, Кібернет.адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ,міської ради ,дитсадок.магазин «Одісей» м.Рожище,
вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
6
ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП,магазин,контора с/р,клуб,гараж,шкільна майстерня,школа с.Літогоща,
вул.Новоселів,
7
ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща,
вул.Новоселів,
8
ПЛ-10кВ Л34-05
9:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа. с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.
с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36267
9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36508
9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.
11
КТП-36200
9:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин
12
КТП-36355
9:00-17:00 с.Ясенівка,
вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська
13
ПЛ-10кВ Л30-01
9:00-17:00 с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,
с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)
с. Копачівка, с. Башова, с.Тростянка, с.Іванчиці, с.Озденіж, с.Уляники, с.Городині (повністю)
14
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00 с.Студині (повністю)
с.Студині (повністю)
15
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
16
ПЛ-10кВ Л 71-02
9:00-17:00 с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,с.Мар’янівка
с.Милін,с.Линівка,с.Трилісці(повністю) с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,
с.Мар’янівка,с.Милін,с.Линівка,
сТрилісці,(повністю)
17
ПЛ-10кВ Л71-04
9:00-17:00 ПАТ "Кульчинський силікатний завод " вапнярка,
с.Пожарки, Савчук С.М. торговий кіоск,
ФОП Богайчук О.С. ферма
ФОП Чирук В.А. млин, пилорама с.Пожарки, (повністю)
18
ПЛ-10кВ Л71-05
9:00-17:00 с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру..
Старовижівський район
1 КТП-222 10:00 - 17:00. с Борзова
вул:8го Березня, Гагаріна, Залізнична, Гоголя
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-61-02 від ЛР-53, ЛР-13, КМВ-9
КТП-300, КТП-60
КТП-37 10:00-16:30 ФОП Базярук – бар.магазин, школа, СКЗ, ФОП Микитюк – бар. «Турійське Подвір”я», ТзОВ «ВВ-Агро» с.Блаженик, Туропин
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Свійчів: магазин , пункт прийому молока. с. Свійчив:
вул. Прифермська, Макарова, Лісна.
2. 09:00-17:00
с. Бубнів : дит.садок, школа,котельня. с. Бубнів:
вул. Центральна 1-7, Прикарпатська 1-13, Молодіжна 1-4.
3 ПЛ-0.4 Л-1 Л-4 ЗТП-26 09:00-17:00 Володимир-Волинський "Продмаг",кіоск м.Володимир-Волинський:
вул..Антоновича3-23,4-24, Лепкого 3,4-8, Устилузька 85,87,100-108
4 ПЛ-0.4 Л-2 ЗТП-284 09:00-17:00 с. Суходоли:
вул..Польова 29-45, 50-54
5 КТП-110 09:00-17:00 с. Селець: Сільськогосподарське. товарство з обмеженою відповідальністю"Луга"
6 КТП-111 09:00-17:00 с. Селець: школа, водогін.
с. Селець:
вул.Молодіжна 2-12, Шкільна 5-27,2-16.
7 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: кава "Авеню", аптека № 29" Провізор", Магазин " Арго ", Миколаївська церква, кіоск № 14, Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд", Магазин "Карат", Аптека м. Володимир-Волинський:
вул. Ковельська, Крилова , Кунцевича, Миколаївська, Шухевича
8 КТП-106 09:00-17:00 с. Вілька Зимнівська :
вул. Набережна.
Горохівський район
1. 9:00-17:00.
Укрпошта,ПАТ Укртелеком,Сільська Рада,школа, Сенкевичівське СТ бар,ФОП Мельник О.В.,ФАП,ПАТ Ковельмолоко. с.Новосілки
вул.Паркова,Польова.
Іваничівський район
1. ПЛ-10кВ Л-80-04 для чистки траси ПЛ 09:30 – 16:30 ФГ "САД" Сховище яблук с.Тишковичі
БК с.Тишковичі,дитсадок сТишковичі
ФОП Доманський А.М. Магазин
ФГ ''ВЕРЕСТ'' Ферма с.Тишковичі, ФОП РОМАНЮК В.О. магазин с.Тишковичі
ФАП с.Тишковичі, ПП "КАРБОН" Цегельний з-д с.Тишковичі - повністю
2. КТП-61 для кап.ремонту обладнання КТП 10:00-17:00 Школа,Сільська рада ,Медпункт
ФОП Хомяк ,ФОП Фісаюк , ФОП Матушевський , ФОП Кузьмич, ФОП Марценюк с. Радовичі,
вул. Молодіжна, вул. Набережна,
вул. Шкільна
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-110 для чистки траси ПЛ 09:30 – 17:00 с.Луковичі
вул. Учительська, вул.Колгоспна
4. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-111 для чистки траси ПЛ 09:30 – 17:00 с.Луковичі
вул.Сімдесятріччя Жовтня і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-186 10:00 - 12:00 м. Камінь-Каширський,
вул. Нова Воля, вул. Східна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-3 КТП-281 09:00 - 17:00 АТС, Школа, Церква, Сільська рада, Аптека с. Великий Обзир:
вул. Партизанська, вул. Вереснева, вул. Центральна
Ківерцівський район
1. 10:00-16:00
КЕВ м.Володимир - Волинський
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ", КНС-2 м.Ківерці
вул.Жукова,-частково
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП №176
9:00-17:00
ФО Лисиця О.Г.
ФОП Дерев'янчук В.І. с.Заячівка
1.
ПЛ-10кВ Л.06-08
(ТП-292, ТП-318,
ТП-788, РП-6)
9:00-17:00
ФОП Шинкарук В.М., АТ "Укртелеком" Волинська філія,ТзОВ "Виробничо-комерційне
підприємство " Каскад ", Ковельське МТМО
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Відділ освіти Ковельської РДА
Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці
Білашівська сільська рада
Релігійна громада Християн віри
Євангельської-п'ятидесятників
ФОП Чих Василь Якович с.Білашів
Локачинський район
1. КТП№229 Л-1 9:00-17:00 с.Н.Загорів
вул.Першотравнева,Степова
2. ЩТП№67 9:00-17:00 ФГ Шуба О.З.(база) с.Павловичі
вул.Зелена
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л-20-05 до к.10 ЗТП-428 (КТП-162, 193, 303, 535, 636, 681, 702) 10:00-17:00 ФОП Новосад В.М., ВУЖКГ с.Липини,
ФОП Зеленський П.М., ФОП Філіппов В,
ФОП Шумилко О.Г., ФОП Бортник В,
ФОП Корець В.М., ПАТ «Волиньгаз»,
ТзОВ Риф Фудз» с.Липини
вул. Сонячна, Січових Стрільців, Окружна, Д.Галицького, Грушевського, Перемоги, Лесі Ураїнки, Словянська, Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка, О.Пчілки, Польова, Злагоди, Наливайка
2 КТП-164 09:30-17:00 ПП Котенжа Б.Ю., ФОП Ґедзь В.І.,
ФОП Петрочук К.П., с.Крупа
вул.Хутірська, Дубнівська
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 10 кВ 58-03 від ВН 317до ЛР 35 9 00 -17 00 Школа Дитячий садок Церква Сільська рада с. Машів ФОП Багнюк Д.В Почта с. Машів с Машів
2 ПЛ 10кВ 90-01 9 00 -17 00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.Адамчуки Сільська Рада с.Грабово Водонапірна скважина Магазин с.Грабово П/в Грабово Поштове відділення с. Грабово Військова частина 9971 Школа с.Грабово с.Адамчуки, Грабово,
3 ПЛ 10 кВ90-02 9 00 -17 00 Контора Магазин с.Забужжя Поштове відділення с. Забужжя Сільська рада с. Забужжя ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" Школа с.Забужжя Дитячий садок Пекарня с. Забужжя Церква с.Забужжя Державне виробничо-торгове під-во "Волиньфарпостач Амбулаторія с.Забужжя СВК"ЗАБУЖЖЯ" с.Забужжя,
4 ПЛ 10кВ Л 90-03 9 00 -17 00 Магазин с.Будники М/П с.Будники ФОП Приказюк Володимир Володимирович с.Вербівка, Будники, Рогві Смоляри, Локутки, час Забужжя
5 ПЛ 10кВ Л 90-04 9 00 -17 00 М/П с.Світязькі Смоляри ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " Шк.ст.Св.Смоляри Магазин с.Голядин Церква с.Голядин ФОП Мороз Володимир Миколайович Магазин с.Ст.Смоляри №1 ТзОВ "Зендер-Україна" Поштове відділення с. Столинські Смоляри с. Світязькі Смоляри, Голядин, Столенські Смоляри
6. 9 00 -17 00
с. Затишшя
Любешівський район
1. 10:00-17:00 с.Седлище: старостинський округ, АТС, ПАТ «Укрпошта», школа, пожежне депо; дитячий садок №1 і №2; будинок культури; стоматологічний кабінет; магазини; будинки молитви, церква, моб.зв»язок МТС та «Київстар» .
с.Угриничі: церква, школа, магазини, лісопилка с. Седлище , с.Угриничі, х.Лечин
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 10:00-17:00 с. Старий Чорторійськ
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 14:00-17:00 с. Старий Чорторійськ
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-330 10:00-17:00 ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня) с. Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-34093 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Б.Хмельницького, 2-8,1-9
вул.Мічуріна 1б
2. ПЛ-0.4 Л-1
ЗТП-34051 09:00-17:00 с. Благодатне:
пошта вул.Миру 9 ,Власюк Ірина Василівна
буд.культури вул.Миру 11, Розенгард Лариса Василівна, буд.пристарілих вул.Миру 3 Журавська Валентина Миколаївна, м-н Автомотовело вул.Миру 9, Синиця Олександр Володимирович
м-н Універсал вул.Перемоги 9, Оліщук Володимир Феодосійович, АТС с. Благодатне:
вул.Перемоги,, 5-11
вул.Миру, 1-5,9
вул.Хмельницького 2/1
Ратнівський район
1. ЗТП-91 (Т. О.) 11:00 - 16:00
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: гараж смт.Ратне;
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": СКЗ №5 Ратне; РАТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА: Адмінбуд.Ратне; КЕВ м.Володимир-Волинський: Військомат Ратне; ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РАТНІВСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОС": Кладова Ратне; ФОП Савчук Віктор Петрович: М-н "Антан"Ратне; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛЬВЕ":
Аптека смт.Ратне; ФОП Ятчук Катерина Іванівна: Клуб"Газовик" Ратне; ФОП Лисовик Василь Микитович: Торговий центр Ратне; ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ №2 СМТ РАТНЕ ІМ.М.ЗАЛІПИ; ДЕРЖАВНА УСТАНОВА"ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" частково смт. Ратне вул. Серпнева, Проектна, Шевченка, Центральна, пров, Шевченка,
2. ПЛ-10 кВ Л75-04
(Т. О.) 10:00 - 16:00
ФОП Кобець Світлана Іванівна: Кафе"Варенична" с. Гірники; ФОП Бурчак Галина Лазарівна: Продмаг с.Гірники; ФОП Баркова Лідія Федорівна:Нежитлове приміщення Гірники;
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ: Котельня д/с, Дитячий садочок, Корпус №2, С/Ш Котельня, СВК "Колос"; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія: АТС с.Гірники; Адмінбуд.Гірники с/р .Гірники;
Православна Церква с.Гірники;
ФОП Лідовська Олена Іванівна: Магазин с.Гірники; ФОП Ващук Сергій Петрович: Магазин с.Гірники; РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН У ДУСІ АПОСТОЛІВ В УКРАЇНІ С.ГІРНИКИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ;
ФАП с.Гірники с. Гірники
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю)
2
ПЛ-10кВ Л43-05
9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
С/Р Мильськ насосна
СВК "Берег" контора
УДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ,
вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині,
вул.Жовтнева, Лісова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-36107
9:00-17:00 м.Рожище, Кібернет.адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ,міської ради ,дитсадок.магазин «Одісей» м.Рожище,
вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
6
ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП,магазин,контора с/р,клуб,гараж,шкільна майстерня,школа с.Літогоща,
вул.Новоселів,
7
ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща,
вул.Новоселів,
8
ПЛ-10кВ Л34-05
9:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа. с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.
с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36267
9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36508
9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.
11
КТП-36200
9:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин
12
КТП-36355
9:00-17:00 с.Ясенівка,
вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська
13
ПЛ-10кВ Л30-01
9:00-17:00 с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,
с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)
с. Копачівка, с. Башова, с.Тростянка, с.Іванчиці, с.Озденіж, с.Уляники, с.Городині (повністю)
14
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00 с.Студині (повністю)
с.Студині (повністю)
15
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
16
ПЛ-10кВ Л 71-02
9:00-17:00 с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,с.Мар’янівка
с.Милін,с.Линівка,с.Трилісці(повністю) с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,
с.Мар’янівка,с.Милін,с.Линівка,
сТрилісці,(повністю)
17
ПЛ-10кВ Л71-04
9:00-17:00 ПАТ "Кульчинський силікатний завод " вапнярка,
с.Пожарки, Савчук С.М. торговий кіоск,
ФОП Богайчук О.С. ферма
ФОП Чирук В.А. млин, пилорама с.Пожарки, (повністю)
18
ПЛ-10кВ Л71-05
9:00-17:00 с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру..
Старовижівський район
1 КТП-222 10:00 - 17:00. с Борзова
вул:8го Березня, Гагаріна, Залізнична, Гоголя
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-61-02 від ЛР-53, ЛР-13, КМВ-9
КТП-300, КТП-60
КТП-37 10:00-16:30 ФОП Базярук – бар.магазин, школа, СКЗ, ФОП Микитюк – бар. «Турійське Подвір”я», ТзОВ «ВВ-Агро» с.Блаженик, Туропин
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