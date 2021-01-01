На Волині 31 травня у деяких населених пунктах будуть відключати світло. ПЕРЕЛІК АДРЕС

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. Свійчів: магазин , пункт прийому молока. с. Свійчив:вул. Прифермська, Макарова, Лісна.2. 09:00-17:00с. Бубнів : дит.садок, школа,котельня. с. Бубнів:вул. Центральна 1-7, Прикарпатська 1-13, Молодіжна 1-4.3 ПЛ-0.4 Л-1 Л-4 ЗТП-26 09:00-17:00 Володимир-Волинський "Продмаг",кіоск м.Володимир-Волинський:вул..Антоновича3-23,4-24, Лепкого 3,4-8, Устилузька 85,87,100-1084 ПЛ-0.4 Л-2 ЗТП-284 09:00-17:00 с. Суходоли:вул..Польова 29-45, 50-545 КТП-110 09:00-17:00 с. Селець: Сільськогосподарське. товарство з обмеженою відповідальністю"Луга"6 КТП-111 09:00-17:00 с. Селець: школа, водогін.с. Селець:вул.Молодіжна 2-12, Шкільна 5-27,2-16.7 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: кава "Авеню", аптека № 29" Провізор", Магазин " Арго ", Миколаївська церква, кіоск № 14, Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд", Магазин "Карат", Аптека м. Володимир-Волинський:вул. Ковельська, Крилова , Кунцевича, Миколаївська, Шухевича8 КТП-106 09:00-17:00 с. Вілька Зимнівська :вул. Набережна.1. 9:00-17:00.Укрпошта,ПАТ Укртелеком,Сільська Рада,школа, Сенкевичівське СТ бар,ФОП Мельник О.В.,ФАП,ПАТ Ковельмолоко. с.Новосілкивул.Паркова,Польова.1. ПЛ-10кВ Л-80-04 для чистки траси ПЛ 09:30 – 16:30 ФГ "САД" Сховище яблук с.ТишковичіБК с.Тишковичі,дитсадок сТишковичіФОП Доманський А.М. МагазинФГ ''ВЕРЕСТ'' Ферма с.Тишковичі, ФОП РОМАНЮК В.О. магазин с.ТишковичіФАП с.Тишковичі, ПП "КАРБОН" Цегельний з-д с.Тишковичі - повністю2. КТП-61 для кап.ремонту обладнання КТП 10:00-17:00 Школа,Сільська рада ,МедпунктФОП Хомяк ,ФОП Фісаюк , ФОП Матушевський , ФОП Кузьмич, ФОП Марценюк с. Радовичі,вул. Молодіжна, вул. Набережна,вул. Шкільна3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-110 для чистки траси ПЛ 09:30 – 17:00 с.Луковичівул. Учительська, вул.Колгоспна4. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-111 для чистки траси ПЛ 09:30 – 17:00 с.Луковичівул.Сімдесятріччя Жовтня і прилеглі1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-186 10:00 - 12:00 м. Камінь-Каширський,вул. Нова Воля, вул. Східна2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-3 КТП-281 09:00 - 17:00 АТС, Школа, Церква, Сільська рада, Аптека с. Великий Обзир:вул. Партизанська, вул. Вереснева, вул. Центральна1. 10:00-16:00КЕВ м.Володимир - ВолинськийАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ", КНС-2 м.Ківерцівул.Жукова,-частково1.ПЛ-0,4кВ від КТП №1769:00-17:00ФО Лисиця О.Г.ФОП Дерев'янчук В.І. с.Заячівка1.ПЛ-10кВ Л.06-08(ТП-292, ТП-318,ТП-788, РП-6)9:00-17:00ФОП Шинкарук В.М., АТ "Укртелеком" Волинська філія,ТзОВ "Виробничо-комерційнепідприємство " Каскад ", Ковельське МТМОВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Відділ освіти Ковельської РДАРелігійна громада Різдва Пресвятої БогородиціБілашівська сільська радаРелігійна громада Християн віриЄвангельської-п'ятидесятниківФОП Чих Василь Якович с.Білашів1. КТП№229 Л-1 9:00-17:00 с.Н.Загоріввул.Першотравнева,Степова2. ЩТП№67 9:00-17:00 ФГ Шуба О.З.(база) с.Павловичівул.ЗеленаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10 кВ Л-20-05 до к.10 ЗТП-428 (КТП-162, 193, 303, 535, 636, 681, 702) 10:00-17:00 ФОП Новосад В.М., ВУЖКГ с.Липини,ФОП Зеленський П.М., ФОП Філіппов В,ФОП Шумилко О.Г., ФОП Бортник В,ФОП Корець В.М., ПАТ «Волиньгаз»,ТзОВ Риф Фудз» с.Липинивул. Сонячна, Січових Стрільців, Окружна, Д.Галицького, Грушевського, Перемоги, Лесі Ураїнки, Словянська, Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка, О.Пчілки, Польова, Злагоди, Наливайка2 КТП-164 09:30-17:00 ПП Котенжа Б.Ю., ФОП Ґедзь В.І.,ФОП Петрочук К.П., с.Крупавул.Хутірська, Дубнівська1 ПЛ 10 кВ 58-03 від ВН 317до ЛР 35 9 00 -17 00 Школа Дитячий садок Церква Сільська рада с. Машів ФОП Багнюк Д.В Почта с. Машів с Машів2 ПЛ 10кВ 90-01 9 00 -17 00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.Адамчуки Сільська Рада с.Грабово Водонапірна скважина Магазин с.Грабово П/в Грабово Поштове відділення с. Грабово Військова частина 9971 Школа с.Грабово с.Адамчуки, Грабово,3 ПЛ 10 кВ90-02 9 00 -17 00 Контора Магазин с.Забужжя Поштове відділення с. Забужжя Сільська рада с. Забужжя ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" Школа с.Забужжя Дитячий садок Пекарня с. Забужжя Церква с.Забужжя Державне виробничо-торгове під-во "Волиньфарпостач Амбулаторія с.Забужжя СВК"ЗАБУЖЖЯ" с.Забужжя,4 ПЛ 10кВ Л 90-03 9 00 -17 00 Магазин с.Будники М/П с.Будники ФОП Приказюк Володимир Володимирович с.Вербівка, Будники, Рогві Смоляри, Локутки, час Забужжя5 ПЛ 10кВ Л 90-04 9 00 -17 00 М/П с.Світязькі Смоляри ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " Шк.ст.Св.Смоляри Магазин с.Голядин Церква с.Голядин ФОП Мороз Володимир Миколайович Магазин с.Ст.Смоляри №1 ТзОВ "Зендер-Україна" Поштове відділення с. Столинські Смоляри с. Світязькі Смоляри, Голядин, Столенські Смоляри6. 9 00 -17 00с. Затишшя1. 10:00-17:00 с.Седлище: старостинський округ, АТС, ПАТ «Укрпошта», школа, пожежне депо; дитячий садок №1 і №2; будинок культури; стоматологічний кабінет; магазини; будинки молитви, церква, моб.зв»язок МТС та «Київстар» .с.Угриничі: церква, школа, магазини, лісопилка с. Седлище , с.Угриничі, х.Лечин1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 10:00-17:00 с. Старий Чорторійськ2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 14:00-17:00 с. Старий Чорторійськ3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-330 10:00-17:00 ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня) с. Старий Чорторійськ1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-34093 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Б.Хмельницького, 2-8,1-9вул.Мічуріна 1б2. ПЛ-0.4 Л-1ЗТП-34051 09:00-17:00 с. Благодатне:пошта вул.Миру 9 ,Власюк Ірина Василівнабуд.культури вул.Миру 11, Розенгард Лариса Василівна, буд.пристарілих вул.Миру 3 Журавська Валентина Миколаївна, м-н Автомотовело вул.Миру 9, Синиця Олександр Володимировичм-н Універсал вул.Перемоги 9, Оліщук Володимир Феодосійович, АТС с. Благодатне:вул.Перемоги,, 5-11вул.Миру, 1-5,9вул.Хмельницького 2/11. ЗТП-91 (Т. О.) 11:00 - 16:00Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: гараж смт.Ратне;АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": СКЗ №5 Ратне; РАТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА: Адмінбуд.Ратне; КЕВ м.Володимир-Волинський: Військомат Ратне; ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РАТНІВСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОС": Кладова Ратне; ФОП Савчук Віктор Петрович: М-н "Антан"Ратне; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛЬВЕ":Аптека смт.Ратне; ФОП Ятчук Катерина Іванівна: Клуб"Газовик" Ратне; ФОП Лисовик Василь Микитович: Торговий центр Ратне; ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ №2 СМТ РАТНЕ ІМ.М.ЗАЛІПИ; ДЕРЖАВНА УСТАНОВА"ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" частково смт. Ратне вул. Серпнева, Проектна, Шевченка, Центральна, пров, Шевченка,2. ПЛ-10 кВ Л75-04(Т. О.) 10:00 - 16:00ФОП Кобець Світлана Іванівна: Кафе"Варенична" с. Гірники; ФОП Бурчак Галина Лазарівна: Продмаг с.Гірники; ФОП Баркова Лідія Федорівна:Нежитлове приміщення Гірники;НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ: Котельня д/с, Дитячий садочок, Корпус №2, С/Ш Котельня, СВК "Колос"; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія: АТС с.Гірники; Адмінбуд.Гірники с/р .Гірники;Православна Церква с.Гірники;ФОП Лідовська Олена Іванівна: Магазин с.Гірники; ФОП Ващук Сергій Петрович: Магазин с.Гірники; РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН У ДУСІ АПОСТОЛІВ В УКРАЇНІ С.ГІРНИКИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ;ФАП с.Гірники с. Гірники1 ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю)ПЛ-10кВ Л43-059:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)3 ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоскФОП Шепелюк Г.В. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАПС/Р Мильськ насоснаСВК "Берег" контораУДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ,вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-194 ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазинФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині,вул.Жовтнева, ЛісоваПЛ-0,4кВ ТП-361079:00-17:00 м.Рожище, Кібернет.адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ,міської ради ,дитсадок.магазин «Одісей» м.Рожище,вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП,магазин,контора с/р,клуб,гараж,шкільна майстерня,школа с.Літогоща,вул.Новоселів,ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловинаПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща,вул.Новоселів,ПЛ-10кВ Л34-059:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа. с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.ПЛ-0,4кВ ТП-362679:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка10ПЛ-0,4кВ ТП-365089:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.11КТП-362009:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин12КТП-363559:00-17:00 с.Ясенівка,вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська13ПЛ-10кВ Л30-019:00-17:00 с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)с. Копачівка, с. Башова, с.Тростянка, с.Іванчиці, с.Озденіж, с.Уляники, с.Городині (повністю)14ПЛ-10кВ Л34-069:00-17:00 с.Студині (повністю)с.Студині (повністю)15ПЛ-10кВ Л71-019:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)16ПЛ-10кВ Л 71-029:00-17:00 с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,с.Мар’янівкас.Милін,с.Линівка,с.Трилісці(повністю) с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,с.Мар’янівка,с.Милін,с.Линівка,сТрилісці,(повністю)17ПЛ-10кВ Л71-049:00-17:00 ПАТ "Кульчинський силікатний завод " вапнярка,с.Пожарки, Савчук С.М. торговий кіоск,ФОП Богайчук О.С. фермаФОП Чирук В.А. млин, пилорама с.Пожарки, (повністю)18ПЛ-10кВ Л71-059:00-17:00 с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру..1 КТП-222 10:00 - 17:00. с Борзовавул:8го Березня, Гагаріна, Залізнична, Гоголя1 ПЛ-10кВ Л-61-02 від ЛР-53, ЛР-13, КМВ-9КТП-300, КТП-60КТП-37 10:00-16:30 ФОП Базярук – бар.магазин, школа, СКЗ, ФОП Микитюк – бар. «Турійське Подвір”я», ТзОВ «ВВ-Агро» с.Блаженик, Туропин