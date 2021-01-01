На Волині поліцейський врятував чоловіка, який наковтався таблеток і хотів повіситись. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:12
У селищі Мар'янівка на Волині поліцейський врятував чоловіка, який намагався вчинити самогубство.
Про це йдеться на сторінці у фейсбуці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".
Так, до поліцейського звернулась жителька селища Мар'янівка та розповіла, що до неї зателефонував співмешканець. Сказав, що погано себе почуває і має намір вкоротити собі віку.
Терміново за адресою направився офіцер громади Ігор Мельничук. Поліцейський відчинив двері, які були закриті із середини. У квартирі знаходився чоловіка, який шляхом повішання та прийому медикаментів намагався покінчити життя самогубством.
Правоохоронець надав домедичну допомогу та терміново викликав швидку допомогу. Чоловіка передали медикам та шпиталізували.
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Про це йдеться на сторінці у фейсбуці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".
Так, до поліцейського звернулась жителька селища Мар'янівка та розповіла, що до неї зателефонував співмешканець. Сказав, що погано себе почуває і має намір вкоротити собі віку.
Терміново за адресою направився офіцер громади Ігор Мельничук. Поліцейський відчинив двері, які були закриті із середини. У квартирі знаходився чоловіка, який шляхом повішання та прийому медикаментів намагався покінчити життя самогубством.
Правоохоронець надав домедичну допомогу та терміново викликав швидку допомогу. Чоловіка передали медикам та шпиталізували.
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