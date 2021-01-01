вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині поліцейський врятував чоловіка, який наковтався таблеток і хотів повіситись. ФОТО 18+

На Волині поліцейський врятував чоловіка, який наковтався таблеток і хотів повіситись. ФОТО 18+
У селищі Мар'янівка на Волині поліцейський врятував чоловіка, який намагався вчинити самогубство.

Про це йдеться на сторінці у фейсбуці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".

Так, до поліцейського звернулась жителька селища Мар'янівка та розповіла, що до неї зателефонував співмешканець. Сказав, що погано себе почуває і має намір вкоротити собі віку.

Терміново за адресою направився офіцер громади Ігор Мельничук. Поліцейський відчинив двері, які були закриті із середини. У квартирі знаходився чоловіка, який шляхом повішання та прийому медикаментів намагався покінчити життя самогубством.

Правоохоронець надав домедичну допомогу та терміново викликав швидку допомогу. Чоловіка передали медикам та шпиталізували.

На Волині поліцейський врятував чоловіка, який наковтався таблеток і хотів повіситись. ФОТО 18+
На Волині поліцейський врятував чоловіка, який наковтався таблеток і хотів повіситись. ФОТО 18+


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, чоловік, порятунок, Волинь, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Таїланді помер український посол, який родом з Волині
Сьогодні, 11:25
На Волині поліцейський врятував чоловіка, який наковтався таблеток і хотів повіситись. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:12
У луцькому парку сьогодні відбудеться фестиваль учнівської творчості
Сьогодні, 11:02
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:10
Карпати наприкінці весни знову замітає снігом
Сьогодні, 09:49
Схожі новини
На Волині застрелився 20-річний військовослужбовець На Волині застрелився 20-річний військовослужбовець
05 квітень, 09:58
На Волині чоловіка переїхав поїзд На Волині чоловіка переїхав поїзд
18 березень, 10:40
На Волині медики врятували чоловіка, який провалився під лід на озері На Волині медики врятували чоловіка, який провалився під лід на озері
17 березень, 15:52
У селі на Волині чоловік вкоротив собі віку У селі на Волині чоловік вкоротив собі віку
11 березень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Таїланді помер український посол, який родом з Волині
Сьогодні, 11:25
 0
На Волині поліцейський врятував чоловіка, який наковтався таблеток і хотів повіситись. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:12
 0
У луцькому парку сьогодні відбудеться фестиваль учнівської творчості
Сьогодні, 11:02
 0
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:10
 0
Карпати наприкінці весни знову замітає снігом
Сьогодні, 09:49
 0
Медіа
відео
1/8