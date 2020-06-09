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У Таїланді помер український посол, який родом з Волині

У Таїланді помер український посол, який родом з Волині
Помер колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта. Дипломат пішов із життя в ніч проти неділі, 30 травня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter, - пише ТСН.

Зі слів Зеленського, Бешта був високопрофесійним дипломатом і віддано служив інтересам України. Родині та близьким Бешти президент України висловив щирі співчуття.

"Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким", – йдеться у повідомленні.

Про причини смерті наразі невідомо. Андрій Бешта пішов із життя у віці 44 роки.

У МЗС України також підтвердили смерть експосла і висловили свої співчуття його родині.

"З глибоким сумом сповіщаємо, що 30 травня на 45-му році життя відійшов у вічність Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта. Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким померлого у зв’язку з цією непоправною втратою. Світла пам'ять про Андрія Бешту завжди житиме в наших серцях", - повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Довідка. Андрій Петрович Бешта — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд (2015—2021) та в Лаосі (2017—2021) (за сумісництвом).

Народився 14 грудня 1976 року в місті Рожище на Волині. Закінчив з відзнакою Львівський державний університет імені І.Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач.

У МЗС України з 1998 року. Працював за кордоном у Постійному представництві України при ООН, а також Посольстві України в Королівстві Таїланд. Фахівець з питань діяльності ООН та інших міжнародних організацій.

З 24 листопада 2015 до 6 квітня 2021 — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд. З 20 лютого 2017 до 6 квітня 2021 — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лаосі за сумісництвом.

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Теги: смерть, посол, Таїланд
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