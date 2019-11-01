У Луцьку за ґрати відправили батька 10-ти дітей





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише



Так, раніше чоловіку призначили 200 годин громадських робіт за нанесення легких тілесних ушкоджень. Проте він не з'явився для відбуття покарання у встановлений термін (25 листопада 2020 року) та почав відпрацьовувати лише в травні 2021.



У підсумку суд вирішив арештувати його на три місяці та 10 днів. До слова, чоловік є батьком десятьох дітей, восьмеро з них – малолітні.

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