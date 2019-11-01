У Луцьку за ґрати відправили батька 10-ти дітей
Сьогодні, 15:21
Волинянин, якого раніше засудили до громадських робіт, наступні кілька місяців проведе за ґратами.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише Конкурент.
Так, раніше чоловіку призначили 200 годин громадських робіт за нанесення легких тілесних ушкоджень. Проте він не з'явився для відбуття покарання у встановлений термін (25 листопада 2020 року) та почав відпрацьовувати лише в травні 2021.
У підсумку суд вирішив арештувати його на три місяці та 10 днів. До слова, чоловік є батьком десятьох дітей, восьмеро з них – малолітні.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише Конкурент.
Так, раніше чоловіку призначили 200 годин громадських робіт за нанесення легких тілесних ушкоджень. Проте він не з'явився для відбуття покарання у встановлений термін (25 листопада 2020 року) та почав відпрацьовувати лише в травні 2021.
У підсумку суд вирішив арештувати його на три місяці та 10 днів. До слова, чоловік є батьком десятьох дітей, восьмеро з них – малолітні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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