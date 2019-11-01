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У Луцьку за ґрати відправили батька 10-ти дітей

У Луцьку за ґрати відправили батька 10-ти дітей
Волинянин, якого раніше засудили до громадських робіт, наступні кілька місяців проведе за ґратами.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише Конкурент.

Так, раніше чоловіку призначили 200 годин громадських робіт за нанесення легких тілесних ушкоджень. Проте він не з'явився для відбуття покарання у встановлений термін (25 листопада 2020 року) та почав відпрацьовувати лише в травні 2021.

У підсумку суд вирішив арештувати його на три місяці та 10 днів. До слова, чоловік є батьком десятьох дітей, восьмеро з них – малолітні.

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Теги: Луцьк, арешт, батько
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