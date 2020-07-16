Курорти Чорного і Азовського морів: куди поїхати цього літа і які ціни





Якщо ви не готові ризикувати їхати за кордон і робити ПЛР-тести, то варто придивитися до курортів Азовського і Чорного морів. Тут відпочинок можна підібрати на будь-який смак і гаманець.



Курорти Азовського моря



Найбюджетнішим в Україні залишається відпочинок на Азовському морі. Це Генічеськ, Щасливцеве, Арабатська Стрілка, Бердянськ, Степанівка-1, Приморськ, Білосарайська коса, Мелекіно, Урзуф, Юріївка, Ялта Азовська. Тільки в Кирилівці і на Федотовій косі намагаються тримати високу цінову планку.



Кирилівка і Федотова коса



Кирилівка – це один із небагатьох напрямів пляжного відпочинку на Азовському морі, де є безліч розваг на будь-який смак. Сюди з'їжджається молодь, щоб потанцювати в місцевих клубах і покурити кальян на пляжі, для дітей тут також роздолля – є дельфінарій, аквапарк, лунапарк, сафарі-парк, батути і водні гірки на пляжах.



У Кирилівці також величезний вибір житла: приватний сектор, відреставровані бази відпочинку, наметове місто й готелі. Бази відпочинку Кирилівки на косі Пересип переважно перебувають у стадії "відродження" від радянської епохи.



На Федотовій косі зосереджена основна частина інфраструктури курорту Кирилівки. Тут також є бази відпочинку, готелі, пансіонати, кафе і ринки. У кінці Федотової коси розташоване маленьке селище Степок, яке примикає до заповідника Бірючий острів.



Ціни в Кирилівці на житло в приватному секторі починаються від 70 грн із людини без харчування, а в номерах без зручностей – від 100-150 грн із особи. На Федотовій косі ціни вищі – від 200 грн.



Ціни в Кирилівці у 2021 році



Економ (без зручностей у номері) – 100-150 грн;



Стандарт (зі зручностями на території) – 150-250 грн;



Стандарт покращений (зі зручностями в номері) – 200-350 грн;



Напівлюкс – 300-450 грн;



Люкс – 400-600 грн.



Ціни 2021 на базах відпочинку в Кирилівці і в приватному секторі вказані орієнтовні.



Бердянськ



Бердянськ – це місто в Запорізькій області, яке розташоване на східному березі Бердянської затоки й західному березі Білосарайської затоки. Цей курорт вирізняється зручним розташуванням: з багатьох міст України сюди їздять прямі поїзди і автобуси.





Бердянськ – це місто в Запорізькій області, яке розташоване на східному березі Бердянської затоки



Тут ціни на житло стартують від 300 гривень за номер. Двомісні номери зі сніданками обійдуться приблизно 800 гривень. А за розкішний номер у готелі на першій лінії, де все включено, можуть попросити і по 5000 гривень за ніч.



У Бердянську обов'язково слід з'їздити на косу, яка давно стала самостійним курортом. Зараз там працює близько ста баз відпочинку та оздоровчих закладів. Також у місті є аквапарк (дорослий квиток – 580 гривень), дельфінарій (200 грн вхід) і зоопарк (200 гривень для дорослих і 150 для дітей).





Генічеськ



Генічеськ – невелике містечко в Херсонській області з населенням близько 26 тисяч осіб, яке розташоване біля Арабатської стрілки. Море тут дуже неглибоке й тепле, а центральний пляж Генічеська і зовсім називають дитячим через невелику глибину. Туристів на цей курорт також привертає солоне озеро Сиваш із оздоровчими грязями. Крім того, в Генічеську більш розвинений рівень сервісу, житла, облаштування пляжу і зон відпочинку.



Але водночас ціни оренди житла тут найчастіше нижчі, ніж на Арабатській стрілці. У сезон 2021 року житло економкласу можна буде підібрати і від 100 грн за людину, а номери зі зручностями – від 150-300 грн.



Море тут дуже неглибоке й тепле, а центральний пляж Генічеська і зовсім називають дитячим через невелику глибину.



Арабатська стрілка



Арабатська стрілка простяглася на багато десятків кілометрів від Генічеська в сторону Кримського півострова. Тут розташовуються три невеликих селища з чистими пляжами, на які з'їжджаються відпочивальники: Генічеська Гірка, Щасливцеве та Стрілкове, а також гарячі джерела і солоні озера з покладами лікувальної грязі.



На Арабатській стрілці розташовуються три курортних селища: Генічеська Гірка, Щасливцеве та Стрілкове



Також Арабатська стрілка приваблює туристів, які люблять відпочивати з наметами. Тут на багато кілометрів уздовж берега простягнулося наметове містечко мандрівників на авто. Але якщо спартанські умови проживання вас не влаштовують, орендувати житло можна на будь-який смак приблизно за тими самими цінами, що і в Кирилівці.



Приморський Посад



Приморський Посад – це невелике село, розташоване у Приазовському районі Запорізької області. Цей курорт вважається екологічно чистим, оскільки він значно віддалений від промислових об'єктів, залізниці й шосе. Також у Примпосаді є джерела води, які за бальнеологічним типом близькі до мінеральних вод "Миргородська", "Нафтуся" і "Свалява".



Житло можна зняти в пансіонатах, на базах відпочинку і в приватному секторі. Ціни влітку починаються від 100-200 гривень з людини за номер без зручностей, за покращений – від 200-300 грн.



Зазначимо, що найкраще добиратися до Примпосаду власним авто або автобусом до Мелітополя (від 50-60 гривень з людини).



Курорти Чорного моря



Одеса



Ціни на відпочинок в Одесі зазвичай ростуть до самого серпня. Зараз можна орендувати житло не біля моря від 400 грн на добу, а в середині липня ціна досягне і 1000 грн. Найбюджетніший готель на пляжі обійдеться в 1800 грн, а ось люксовий із закритим басейном і панорамними вікнами з видом на море – від 5500 гривень на добу. Ціни на їжу в Одесі також залишаються досить високими: готові обіди й вечері на одну людину в середньому коштують 300 грн.



Це село розташоване всього за 35 кілометрів від Одеси, але водночас море тут досить чисте, а пляжі – піщані й малолюдні. Сюди зручно приїжджати відпочивати на вихідні з Одеси.



Варто зазначити, що всі бази відпочинку й житло в приватному секторі трохи віддалені від прибережної лінії, а спуск до моря облаштований тільки в центральній частині Санжейки. В інших місцях доведеться спускатися до моря вирізаними в схилах доріжками або сходинками.



Затока



Селище міського типу Затока – це одне з найпопулярніших українських курортів, що розвиваються. Воно розташоване на Будацькій косі, між Дністровським лиманом і Чорним морем. На пляжі пісок чистий і невеликий, дно моря пологе.



Тут є десятки пансіонатів, баз відпочинку і мініготелів на будь-який смак. Найнижчі ціни в Затоці (по 70-150 грн за одного) пропонує приватний сектор, зазвичай із боку лиману й далеко від моря. На базі відпочинку в номерах із кондиціонером і душем попросять вже 300 грн з людини, а ось у готелях ціни будуть кусатися – до 7000 грн за ніч.



Пляжі Затоки плавно переходять у пляжі Кароліно-Бугазу. Цей курорт традиційно вважається елітним і одним із найбільш екологічно чистих місць на чорноморському узбережжі. Він розташований за 40 хвилин їзди на машині на південному заході від Одеси.



Залізний Порт



Залізний Порт за останні роки також стрімко розвивається й забудовується. За популярністю серед молоді він може конкурувати із Затокою. Українцям тут подобаються широкі й піщані пляжі та пологий захід у море. Водночас центр Залізного Порту багатолюдний і галасливий. У повітрі просто на пляжі витає запах шашликів і диму, лунає гучна музика.



Трохи західніше від селища починається природоохоронна заповідна зона. Якщо ви любите природу, це місце – обов'язкове до відвідування. Як і всюди, ціни на житло тут можна знайти абсолютно різні: від 100 грн на віддалі від моря в приватному секторі і від 200 грн за номер у готелі за 5 хвилин від моря.



Українцям у Залізному Порту подобаються широкі й піщані пляжі та пологий захід у море.



Коблеве



Ще один популярний морський курорт України розташований на кордоні Одеської та Миколаївської областей за 60 км від Одеси і 110 км від Миколаєва. Бази відпочинку в Коблеві, готелі й пансіонати розташовуються не в самому селі, а в курортній зоні. Підібрати житло в Коблеві можна залежно від фінансових можливостей: від 150 грн у номері "економ", від 200 грн – у номері "стандарт", від 400 грн – у номері "напівлюкс". Однак ціни будуть вище у липні і серпні.



Лазурне



Лазурне відомо розташуванням – курорт омиває Чорне море і Джарилгацька затока. Саме від Лазурного ближче діставатися до острова Джа, який відомий як "Українські Мальдіви" завдяки блакитній прозорій воді. Також недалеко звідси розташований біосферний заповідник Асканія Нова, пустеля Олешківські піски та багато інших природних і рукотворних пам'яток.



Залежно від сезону й умов проживання ціни на оренду житла змінюються в діапазоні від 100 до 450 грн на добу.



Скадовськ



Цей курорт на Чорному морі найкраще підійде для відпочинку з дітьми через неглибоку прибережну смугу. Скадовськ славиться своїм м'яким кліматом, який сприяє лікуванню і профілактиці захворювань верхніх дихальних шляхів. Також відомо, що тут розташована найбільша кількість дитячих таборів в Україні.



Також серед найбюджетніших курортів на Чорному морі слід виокремити такі селища, як Лебедівка, Рибаківка, Курортне, Миколаївка, Катранка і Вапнярка. Ці місця трохи занедбані і глухі, але в цьому є свої переваги: чисті широкі й безлюдні пляжі, прозоре море, риболовля, недорогі ціни на житло й харчування.



Лебедівка, Рибаківка, Курортне, Миколаївка, Катранка і Вапнярка славляться своїми чистими широкими і безлюдними пляжами

Вартість номера без зручностей на цих курортах стартує від 150 гривень із людини за добу, а окремий будиночок на березі моря можна зняти за 2000 грн на добу.

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Тільки в Кирилівці і на Федотовій косі намагаються тримати високу цінову планку.Кирилівка – це один із небагатьох напрямів пляжного відпочинку на Азовському морі, де є безліч розваг на будь-який смак. Сюди з'їжджається молодь, щоб потанцювати в місцевих клубах і покурити кальян на пляжі, для дітей тут також роздолля – є дельфінарій, аквапарк, лунапарк, сафарі-парк, батути і водні гірки на пляжах.У Кирилівці також величезний вибір житла: приватний сектор, відреставровані бази відпочинку, наметове місто й готелі. Бази відпочинку Кирилівки на косі Пересип переважно перебувають у стадії "відродження" від радянської епохи.На Федотовій косі зосереджена основна частина інфраструктури курорту Кирилівки. Тут також є бази відпочинку, готелі, пансіонати, кафе і ринки. У кінці Федотової коси розташоване маленьке селище Степок, яке примикає до заповідника Бірючий острів.Ціни в Кирилівці на житло в приватному секторі починаються від 70 грн із людини без харчування, а в номерах без зручностей – від 100-150 грн із особи. На Федотовій косі ціни вищі – від 200 грн.Економ (без зручностей у номері) – 100-150 грн;Стандарт (зі зручностями на території) – 150-250 грн;Стандарт покращений (зі зручностями в номері) – 200-350 грн;Напівлюкс – 300-450 грн;Люкс – 400-600 грн.Ціни 2021 на базах відпочинку в Кирилівці і в приватному секторі вказані орієнтовні.Бердянськ – це місто в Запорізькій області, яке розташоване на східному березі Бердянської затоки й західному березі Білосарайської затоки. Цей курорт вирізняється зручним розташуванням: з багатьох міст України сюди їздять прямі поїзди і автобуси.Бердянськ – це місто в Запорізькій області, яке розташоване на східному березі Бердянської затокиТут ціни на житло стартують від 300 гривень за номер. Двомісні номери зі сніданками обійдуться приблизно 800 гривень. А за розкішний номер у готелі на першій лінії, де все включено, можуть попросити і по 5000 гривень за ніч.У Бердянську обов'язково слід з'їздити на косу, яка давно стала самостійним курортом. Зараз там працює близько ста баз відпочинку та оздоровчих закладів. Також у місті є аквапарк (дорослий квиток – 580 гривень), дельфінарій (200 грн вхід) і зоопарк (200 гривень для дорослих і 150 для дітей).Генічеськ – невелике містечко в Херсонській області з населенням близько 26 тисяч осіб, яке розташоване біля Арабатської стрілки. Море тут дуже неглибоке й тепле, а центральний пляж Генічеська і зовсім називають дитячим через невелику глибину. Туристів на цей курорт також привертає солоне озеро Сиваш із оздоровчими грязями. Крім того, в Генічеську більш розвинений рівень сервісу, житла, облаштування пляжу і зон відпочинку.Але водночас ціни оренди житла тут найчастіше нижчі, ніж на Арабатській стрілці. У сезон 2021 року житло економкласу можна буде підібрати і від 100 грн за людину, а номери зі зручностями – від 150-300 грн.Море тут дуже неглибоке й тепле, а центральний пляж Генічеська і зовсім називають дитячим через невелику глибину.Арабатська стрілка простяглася на багато десятків кілометрів від Генічеська в сторону Кримського півострова. Тут розташовуються три невеликих селища з чистими пляжами, на які з'їжджаються відпочивальники: Генічеська Гірка, Щасливцеве та Стрілкове, а також гарячі джерела і солоні озера з покладами лікувальної грязі.На Арабатській стрілці розташовуються три курортних селища: Генічеська Гірка, Щасливцеве та СтрілковеТакож Арабатська стрілка приваблює туристів, які люблять відпочивати з наметами. Тут на багато кілометрів уздовж берега простягнулося наметове містечко мандрівників на авто. Але якщо спартанські умови проживання вас не влаштовують, орендувати житло можна на будь-який смак приблизно за тими самими цінами, що і в Кирилівці.Приморський Посад – це невелике село, розташоване у Приазовському районі Запорізької області. Цей курорт вважається екологічно чистим, оскільки він значно віддалений від промислових об'єктів, залізниці й шосе. Також у Примпосаді є джерела води, які за бальнеологічним типом близькі до мінеральних вод "Миргородська", "Нафтуся" і "Свалява".Житло можна зняти в пансіонатах, на базах відпочинку і в приватному секторі. Ціни влітку починаються від 100-200 гривень з людини за номер без зручностей, за покращений – від 200-300 грн.Зазначимо, що найкраще добиратися до Примпосаду власним авто або автобусом до Мелітополя (від 50-60 гривень з людини).Ціни на відпочинок в Одесі зазвичай ростуть до самого серпня. Зараз можна орендувати житло не біля моря від 400 грн на добу, а в середині липня ціна досягне і 1000 грн. Найбюджетніший готель на пляжі обійдеться в 1800 грн, а ось люксовий із закритим басейном і панорамними вікнами з видом на море – від 5500 гривень на добу. Ціни на їжу в Одесі також залишаються досить високими: готові обіди й вечері на одну людину в середньому коштують 300 грн.Це село розташоване всього за 35 кілометрів від Одеси, але водночас море тут досить чисте, а пляжі – піщані й малолюдні. Сюди зручно приїжджати відпочивати на вихідні з Одеси.Варто зазначити, що всі бази відпочинку й житло в приватному секторі трохи віддалені від прибережної лінії, а спуск до моря облаштований тільки в центральній частині Санжейки. В інших місцях доведеться спускатися до моря вирізаними в схилах доріжками або сходинками.Селище міського типу Затока – це одне з найпопулярніших українських курортів, що розвиваються. Воно розташоване на Будацькій косі, між Дністровським лиманом і Чорним морем. На пляжі пісок чистий і невеликий, дно моря пологе.Тут є десятки пансіонатів, баз відпочинку і мініготелів на будь-який смак. Найнижчі ціни в Затоці (по 70-150 грн за одного) пропонує приватний сектор, зазвичай із боку лиману й далеко від моря. На базі відпочинку в номерах із кондиціонером і душем попросять вже 300 грн з людини, а ось у готелях ціни будуть кусатися – до 7000 грн за ніч.Пляжі Затоки плавно переходять у пляжі Кароліно-Бугазу. Цей курорт традиційно вважається елітним і одним із найбільш екологічно чистих місць на чорноморському узбережжі. Він розташований за 40 хвилин їзди на машині на південному заході від Одеси.Залізний Порт за останні роки також стрімко розвивається й забудовується. За популярністю серед молоді він може конкурувати із Затокою. Українцям тут подобаються широкі й піщані пляжі та пологий захід у море. Водночас центр Залізного Порту багатолюдний і галасливий. У повітрі просто на пляжі витає запах шашликів і диму, лунає гучна музика.Трохи західніше від селища починається природоохоронна заповідна зона. Якщо ви любите природу, це місце – обов'язкове до відвідування. Як і всюди, ціни на житло тут можна знайти абсолютно різні: від 100 грн на віддалі від моря в приватному секторі і від 200 грн за номер у готелі за 5 хвилин від моря.Українцям у Залізному Порту подобаються широкі й піщані пляжі та пологий захід у море.Ще один популярний морський курорт України розташований на кордоні Одеської та Миколаївської областей за 60 км від Одеси і 110 км від Миколаєва. Бази відпочинку в Коблеві, готелі й пансіонати розташовуються не в самому селі, а в курортній зоні. Підібрати житло в Коблеві можна залежно від фінансових можливостей: від 150 грн у номері "економ", від 200 грн – у номері "стандарт", від 400 грн – у номері "напівлюкс". Однак ціни будуть вище у липні і серпні.Лазурне відомо розташуванням – курорт омиває Чорне море і Джарилгацька затока. Саме від Лазурного ближче діставатися до острова Джа, який відомий як "Українські Мальдіви" завдяки блакитній прозорій воді. Також недалеко звідси розташований біосферний заповідник Асканія Нова, пустеля Олешківські піски та багато інших природних і рукотворних пам'яток.Залежно від сезону й умов проживання ціни на оренду житла змінюються в діапазоні від 100 до 450 грн на добу.Цей курорт на Чорному морі найкраще підійде для відпочинку з дітьми через неглибоку прибережну смугу. Скадовськ славиться своїм м'яким кліматом, який сприяє лікуванню і профілактиці захворювань верхніх дихальних шляхів. Також відомо, що тут розташована найбільша кількість дитячих таборів в Україні.Також серед найбюджетніших курортів на Чорному морі слід виокремити такі селища, як Лебедівка, Рибаківка, Курортне, Миколаївка, Катранка і Вапнярка. Ці місця трохи занедбані і глухі, але в цьому є свої переваги: чисті широкі й безлюдні пляжі, прозоре море, риболовля, недорогі ціни на житло й харчування.Лебедівка, Рибаківка, Курортне, Миколаївка, Катранка і Вапнярка славляться своїми чистими широкими і безлюдними пляжамиВартість номера без зручностей на цих курортах стартує від 150 гривень із людини за добу, а окремий будиночок на березі моря можна зняти за 2000 грн на добу.

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