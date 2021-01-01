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Поліцейський з Волині розповів про свою миротворчу службу в республіці Ірак

Поліцейський з Волині розповів про свою миротворчу службу в республіці Ірак
Старовижівський поліцейський офіцер громади Дмитро Гриб розповів про війну в Іраку.

Про це йдеться на сторінці у фейсбуці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".

Раніше Дмитро був дільничним, але жага змін привела його у проєкт "Поліцейський офіцер громади". Правоохоронець пройшов усі етапи відбору та успішно завершив навчання. Чоловік навіть змінив місце проживання: місто Луцьк на селище Стара-Вижівка.

У цей день Дмитро розповів про свою службу в Іраці, куда був відправлений з миротворчою діяльністю. Дмитро Гриб ніс службу у республіці Ірак. Українські миротворці розміщувалися близько 70 км від Багдаду.

«Служба проходила у постійному нервовому напружені. Ніколи не знаєш звідки летітиме наступна куля. Щодня у три зміни вели спостреження та патрулювання. Зазвичай воно тривало 6 годин, а далі 12 годин вільного часу. Після, ми знову заступали на чергування», — коментує Дмитро.

Українські солдати не раз потрапляли під приціл ворожої зброї попри те, що приїхали до Іраку встановлювати мир. Покидати територію бази без спеціальної форми, бронежелетів, шоломів та зброї було ризиковано. Втім місцеві ставились доброзичливо, але це все одно не давало відчуття безпеки нашим солдатам.

Нині війна в Іраці лишилася на фотографіях, відеокартинках та назавжди закарбована в пам'яті.

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Теги: Ірак, волинянин, служба
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