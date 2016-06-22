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«Укрзалізниця» з 1 червня запускає потяг до Австрії та Угорщини

«Укрзалізниця» з 1 червня запускає потяг до Австрії та Угорщини
У зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом, "Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини.

Про це інформує пресслужба компанії.

Перший рейс з Києва до Відня відправиться вже 1 червня, тож у пасажирів є нагода розпочати своє літо з візиту до Австрії.

Надалі потяг курсуватиме щоденно за таким графіком: він відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні.

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Теги: потяг, Австрія, Угорщина
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