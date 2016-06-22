«Укрзалізниця» з 1 червня запускає потяг до Австрії та Угорщини
Сьогодні, 15:45
У зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом, "Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини.
Про це інформує пресслужба компанії.
Перший рейс з Києва до Відня відправиться вже 1 червня, тож у пасажирів є нагода розпочати своє літо з візиту до Австрії.
Надалі потяг курсуватиме щоденно за таким графіком: він відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.
Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.
Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні.
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Про це інформує пресслужба компанії.
Перший рейс з Києва до Відня відправиться вже 1 червня, тож у пасажирів є нагода розпочати своє літо з візиту до Австрії.
Надалі потяг курсуватиме щоденно за таким графіком: він відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.
Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.
Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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