На Львівщині авто в'їхало в житловий будинок: постраждали четверо людей
Сьогодні, 17:01
У Львівській області автомобіль в'їхав в будинок. В результаті ДТП постраждали четверо людей.
Про це повідомляє пресслужба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.
Аварія сталася 29 травня приблизно о 23:40 годин на вулиці Галицькій.
Водій автомобіля ВАЗ 2110, мешканець м. Мостиська 1993 року народження, рухаючись дорогою в сторону Львова, не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП водій автомобіля та 3 його пасажири отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані.
Наразі всі обставини події встановлюють.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.
Аварія сталася 29 травня приблизно о 23:40 годин на вулиці Галицькій.
Водій автомобіля ВАЗ 2110, мешканець м. Мостиська 1993 року народження, рухаючись дорогою в сторону Львова, не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП водій автомобіля та 3 його пасажири отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані.
Наразі всі обставини події встановлюють.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Львівщині авто в'їхало в житловий будинок: постраждали четверо людей
Сьогодні, 17:01
У Маневичах люди вночі займають чергу до нотаріуса
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» з 1 червня запускає потяг до Австрії та Угорщини
Сьогодні, 15:45
У Луцьку за ґрати відправили батька 10-ти дітей
Сьогодні, 15:21