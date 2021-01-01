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На Львівщині авто в'їхало в житловий будинок: постраждали четверо людей

На Львівщині авто в'їхало в житловий будинок: постраждали четверо людей
У Львівській області автомобіль в'їхав в будинок. В результаті ДТП постраждали четверо людей.

Про це повідомляє пресслужба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

Аварія сталася 29 травня приблизно о 23:40 годин на вулиці Галицькій.

Водій автомобіля ВАЗ 2110, мешканець м. Мостиська 1993 року народження, рухаючись дорогою в сторону Львова, не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП водій автомобіля та 3 його пасажири отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані.

Наразі всі обставини події встановлюють.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Львівщина, аварія
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