У Маневичах люди вночі займають чергу до нотаріуса





Про це говоррили під час засідання сесії обласної ради, - пишуть



Депутатка Людмила Кирда у своєму запиті до керівника територіального управління юстиції зазначила, що у Маневичах вже близько десяти років немає державного нотаріуса. Для того, щоб провести нотаріальні дії, сюди приїжджає декілька разів на тиждень нотаріус з Рожища.



З її слів, в дні прийому люди змушені займати чергу з самого ранку. А більшість з них мають пільги зі сплати держмита як постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.



«Декілька разів на тиждень не знімають цю проблему. Відсутність державного нотаріуса створює напругу серед жителів, адже, аби оформити спадщину чи здійснити інші нотаріальні дії, люди змушені займати чергу вночі. Сьогодні їхала на сесію, сьома година ранку, а вже стоїть купа людей біля приміщення, куди приїде нотаріус. Невже в області не знайдеться людини, яка буде виконувати обов’язки нотаріуса в Маневичах», – каже Людмила Кирда.



Депутати підтримали запит колеги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щоб потрапити на прийом до державного нотаріуса, жителі Маневич займають черги за кілька годин до початку роботи. Проблема ця не вирішується не один рік.Про це говоррили під час засідання сесії обласної ради, - пишуть Волинські новини. Депутаткау своєму запиті до керівника територіального управління юстиції зазначила, що у Маневичах вже близько десяти років немає державного нотаріуса. Для того, щоб провести нотаріальні дії, сюди приїжджає декілька разів на тиждень нотаріус з Рожища.З її слів, в дні прийому люди змушені займати чергу з самого ранку. А більшість з них мають пільги зі сплати держмита як постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.«Декілька разів на тиждень не знімають цю проблему. Відсутність державного нотаріуса створює напругу серед жителів, адже, аби оформити спадщину чи здійснити інші нотаріальні дії, люди змушені займати чергу вночі. Сьогодні їхала на сесію, сьома година ранку, а вже стоїть купа людей біля приміщення, куди приїде нотаріус. Невже в області не знайдеться людини, яка буде виконувати обов’язки нотаріуса в Маневичах», – каже Людмила Кирда.Депутати підтримали запит колеги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію