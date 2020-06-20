Дощі з грозами і похолодання: синоптики розповіли про погоду у перші дні червня





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За прогнозом синоптиків, 31 травня-1 червня буде хмарно з проясненнями. 31 травня в Карпатському регіоні, вночі і в північних областях, вдень і у південній частині країни йтимуть короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів.



1 червня у південній частині, місцями в Карпатах, вдень і у східних та центральних областях будуть короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, 1 червня у південній частині пориви 15-20 м/с.



Температура у південній частині та східних областях вночі буде 9-14°, вдень 31 травня 19-24°, 1 червня 16-21°; на решті території вночі 6-11° (1 червня у західних, північних та Вінницькій областях 3-8° тепла), вдень 13-18°.



А 2-3 червня очікують короткочасні дощі, місцями грози (в північних та більшості західних областей 2 червня впродовж доби, 3 червня вночі без опадів).



Температура у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 2 червня 12-17°, 3 червня 15-20°; на решті території вночі 6-12°, вдень 2 червня 14-19°, на сході країни до 21°, 3 червня 17-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Початок червня в Україні не принесе особливих змін у погоді - так само йтимуть дощі з грозами, а температура повітря знизиться на декілька градусів.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.За прогнозом синоптиків, 31 травня-1 червня буде хмарно з проясненнями. 31 травня в Карпатському регіоні, вночі і в північних областях, вдень і у південній частині країни йтимуть короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів.1 червня у південній частині, місцями в Карпатах, вдень і у східних та центральних областях будуть короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, 1 червня у південній частині пориви 15-20 м/с.Температура у південній частині та східних областях вночі буде 9-14°, вдень 31 травня 19-24°, 1 червня 16-21°; на решті території вночі 6-11° (1 червня у західних, північних та Вінницькій областях 3-8° тепла), вдень 13-18°.А 2-3 червня очікують короткочасні дощі, місцями грози (в північних та більшості західних областей 2 червня впродовж доби, 3 червня вночі без опадів).Температура у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 2 червня 12-17°, 3 червня 15-20°; на решті території вночі 6-12°, вдень 2 червня 14-19°, на сході країни до 21°, 3 червня 17-23°.

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