вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дощі з грозами і похолодання: синоптики розповіли про погоду у перші дні червня

Дощі з грозами і похолодання: синоптики розповіли про погоду у перші дні червня
Початок червня в Україні не принесе особливих змін у погоді - так само йтимуть дощі з грозами, а температура повітря знизиться на декілька градусів.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, 31 травня-1 червня буде хмарно з проясненнями. 31 травня в Карпатському регіоні, вночі і в північних областях, вдень і у південній частині країни йтимуть короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів.

1 червня у південній частині, місцями в Карпатах, вдень і у східних та центральних областях будуть короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, 1 червня у південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині та східних областях вночі буде 9-14°, вдень 31 травня 19-24°, 1 червня 16-21°; на решті території вночі 6-11° (1 червня у західних, північних та Вінницькій областях 3-8° тепла), вдень 13-18°.

А 2-3 червня очікують короткочасні дощі, місцями грози (в північних та більшості західних областей 2 червня впродовж доби, 3 червня вночі без опадів).

Температура у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 2 червня 12-17°, 3 червня 15-20°; на решті території вночі 6-12°, вдень 2 червня 14-19°, на сході країни до 21°, 3 червня 17-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дощі, грози, червень, синоптики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку судили чоловіка, який викрав із заправки авто
Сьогодні, 20:15
Дощі з грозами і похолодання: синоптики розповіли про погоду у перші дні червня
Сьогодні, 20:01
На Волині 31 травня у деяких населених пунктах будуть відключати світло. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
«Співай краще, аніж маєш плакати, бо гнів забирає здоров’я», – 90-річний фельдшер з Волині про секрет довголіття
Сьогодні, 18:05
Помер відомий літературознавець і публіцист Михайло Слабошпицький
Сьогодні, 17:24
Схожі новини
Зливи, грози і град: на вихідних майже по всій Україні погіршиться погода Зливи, грози і град: на вихідних майже по всій Україні погіршиться погода
20 червень, 2020, 11:37
Синоптики розповіли, чи буде червень теплим Синоптики розповіли, чи буде червень теплим
27 травень, 15:37
Йдуть сильні зливи з вітрами: українців попереджають про негоду Йдуть сильні зливи з вітрами: українців попереджають про негоду
16 жовтень, 2020, 16:27
Синоптик прогнозує дощі та грози у західних областях України Синоптик прогнозує дощі та грози у західних областях України
17 серпень, 2020, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку судили чоловіка, який викрав із заправки авто
Сьогодні, 20:15
 0
Дощі з грозами і похолодання: синоптики розповіли про погоду у перші дні червня
Сьогодні, 20:01
 0
На Волині 31 травня у деяких населених пунктах будуть відключати світло. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
 0
«Співай краще, аніж маєш плакати, бо гнів забирає здоров’я», – 90-річний фельдшер з Волині про секрет довголіття
Сьогодні, 18:05
 0
Помер відомий літературознавець і публіцист Михайло Слабошпицький
Сьогодні, 17:24
 0
Медіа
відео
1/8