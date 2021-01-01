МФК «Миколаїв» у непростому поєдинку обіграв ФК «Волинь»

Сергій Кравченко вже в дебюті міг відкривати рахунок після вкидання ауту у виконанні Володимира Одарюка.

Про перебіг матчу повідомляє



Відкрити ж рахунок все ж вдалося "Миколаєву" вже в другій частині тайму, Богдан Куксенко виконав навіс зліва і капітан команди, Богдан Кушніренко, виграв другий поверх. Віталій Неділько застиг в напівпозіції, так і не зігравши впевнено, чи то на виході, чи то на лінії. Цей гол став дев'ятим для Кушніренка в сезоні, але першим з гри.



Спрацювала зв'язка двох Богданів і після перерви. Причому знову Куксенко зробив навіс зі штрафного зліва, а Кушніренко замкнув його ударом головою. Прям "Ліліан Тюрам" миколаївського розливу.



Капітан "Миколаєва" настільки зловив кураж, що вже й дальніми ударами перевіряв пильність Неділька. Проте, їм часто не вистачало точності, в плані якої Богдан явно поступався рівню свого ж бажання оформити хет-трик. І все ж концентрацію в обороні втрачати теж не можна було господарям, хоч і помилився в гольовому епізоді не Кушніренко, а Богдан Порох, який не вибив м'яч досить далеко. Сіаваш отримав передачу і мав достатньо часу, щоб прицілитися і пробити.



Проте, в час, що залишився, лучанам так і не вдалося рахунок зрівняти. Хоча як мінімум після удару Максима Войтіховського Бубєнцов серйозно виручив господарів. Владислав Приймак все ж показав, що особисто він програвати не вміє і з усього розмаху коліном встромився в спину Роману Попову, який тільки недавно відновився від серйозної травми. Тут же хавбек "Волині" був справедливо вилучений, як і головний тренер "корабелів", який кинувся на поле захищати підопічного мало не в рукопашну.



Це означає, що "Волинь" третій рік поспіль зупиняється поруч із підвищенням в класі, але так і не може зробити крок за цю межу. "Миколаїв" ж, шанси якого ще місяць тому виглядали примарними, тепер лише на одне очко відстає від "Металіста 1925".



Наступний поєдинок «Волинь» проведе у Івано-Франківську. Там 5 червня о 17:30 команда Василя Сачка зіграє із «Прикарпаттям».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надважливий матч для обох команд почався в рівній грі, навіть з невеликою перевагою "Волині" в плані володіння м'ячем. Правда гостріші моменти створювати вдавалося саме "корабелам", наприкладвже в дебюті міг відкривати рахунок після вкидання ауту у виконанніПро перебіг матчу повідомляє ua-football Відкрити ж рахунок все ж вдалося "Миколаєву" вже в другій частині тайму,виконав навіс зліва і капітан команди,, виграв другий поверх.застиг в напівпозіції, так і не зігравши впевнено, чи то на виході, чи то на лінії. Цей гол став дев'ятим для Кушніренка в сезоні, але першим з гри.Спрацювала зв'язка двох Богданів і після перерви. Причому зновузробив навіс зі штрафного зліва, а Кушніренко замкнув його ударом головою. Прям "Ліліан Тюрам" миколаївського розливу.Капітан "Миколаєва" настільки зловив кураж, що вже й дальніми ударами перевіряв пильність. Проте, їм часто не вистачало точності, в плані якої Богдан явно поступався рівню свого ж бажання оформити хет-трик. І все ж концентрацію в обороні втрачати теж не можна було господарям, хоч і помилився в гольовому епізоді не Кушніренко, а, який не вибив м'яч досить далеко.отримав передачу і мав достатньо часу, щоб прицілитися і пробити.Проте, в час, що залишився, лучанам так і не вдалося рахунок зрівняти. Хоча як мінімум після ударусерйозно виручив господарів.все ж показав, що особисто він програвати не вміє і з усього розмаху коліном встромився в спину Роману Попову, який тільки недавно відновився від серйозної травми. Тут же хавбек "Волині" був справедливо вилучений, як і головний тренер "корабелів", який кинувся на поле захищати підопічного мало не в рукопашну.Це означає, що "Волинь" третій рік поспіль зупиняється поруч із підвищенням в класі, але так і не може зробити крок за цю межу. "Миколаїв" ж, шанси якого ще місяць тому виглядали примарними, тепер лише на одне очко відстає від "Металіста 1925".Наступний поєдинок «Волинь» проведе у Івано-Франківську. Там 5 червня о 17:30 командазіграє із «Прикарпаттям».

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