ВООЗ не виключає, що коронавірус таки «втік» з лабораторії

Теорія про те, що спалах нового коронавірусу розпочався з витоку у китайській лабораторії в місті Ухань, поки не виключається, заявив експерт ВООЗ докторЯк передаєРозслідування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо походження вірусу ще триває, заявив Фішер."Теорія щодо витоку у лабораторії не виключається, треба здійснити більше досліджень", - сказав експерт ВООЗ.Під час візиту експертів ВООЗ з метою розслідування джерел походження нового коронавірусу до міста Ухань на початку цього року, хід якого контролювався китайською владою, було зроблено висновок, що "надзвичайно малоймовірно", що пандемія почалася з лабораторного інциденту.Фішер заявив, що ця теорія залишається "неперевіреною", попри звіт з даними американської розвідки, котрий стверджує, що троє співробітників лабораторії у місті Ухань захворіли на коронавірусну хворобу на початку грудня 2019 року. Експерт закликав США поділитися цими даними.