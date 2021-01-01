ВООЗ не виключає, що коронавірус таки «втік» з лабораторії
Сьогодні, 22:14
Теорія про те, що спалах нового коронавірусу розпочався з витоку у китайській лабораторії в місті Ухань, поки не виключається, заявив експерт ВООЗ доктор Дейл Фішер.
Як передає Укрінформ.
Розслідування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо походження вірусу ще триває, заявив Фішер.
"Теорія щодо витоку у лабораторії не виключається, треба здійснити більше досліджень", - сказав експерт ВООЗ.
Під час візиту експертів ВООЗ з метою розслідування джерел походження нового коронавірусу до міста Ухань на початку цього року, хід якого контролювався китайською владою, було зроблено висновок, що "надзвичайно малоймовірно", що пандемія почалася з лабораторного інциденту.
Фішер заявив, що ця теорія залишається "неперевіреною", попри звіт з даними американської розвідки, котрий стверджує, що троє співробітників лабораторії у місті Ухань захворіли на коронавірусну хворобу на початку грудня 2019 року. Експерт закликав США поділитися цими даними.
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Як передає Укрінформ.
Розслідування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо походження вірусу ще триває, заявив Фішер.
"Теорія щодо витоку у лабораторії не виключається, треба здійснити більше досліджень", - сказав експерт ВООЗ.
Під час візиту експертів ВООЗ з метою розслідування джерел походження нового коронавірусу до міста Ухань на початку цього року, хід якого контролювався китайською владою, було зроблено висновок, що "надзвичайно малоймовірно", що пандемія почалася з лабораторного інциденту.
Фішер заявив, що ця теорія залишається "неперевіреною", попри звіт з даними американської розвідки, котрий стверджує, що троє співробітників лабораторії у місті Ухань захворіли на коронавірусну хворобу на початку грудня 2019 року. Експерт закликав США поділитися цими даними.
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