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ВООЗ не виключає, що коронавірус таки «втік» з лабораторії

ВООЗ не виключає, що коронавірус таки «втік» з лабораторії
Теорія про те, що спалах нового коронавірусу розпочався з витоку у китайській лабораторії в місті Ухань, поки не виключається, заявив експерт ВООЗ доктор Дейл Фішер.

Як передає Укрінформ.
Розслідування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо походження вірусу ще триває, заявив Фішер.

"Теорія щодо витоку у лабораторії не виключається, треба здійснити більше досліджень", - сказав експерт ВООЗ.

Під час візиту експертів ВООЗ з метою розслідування джерел походження нового коронавірусу до міста Ухань на початку цього року, хід якого контролювався китайською владою, було зроблено висновок, що "надзвичайно малоймовірно", що пандемія почалася з лабораторного інциденту.

Фішер заявив, що ця теорія залишається "неперевіреною", попри звіт з даними американської розвідки, котрий стверджує, що троє співробітників лабораторії у місті Ухань захворіли на коронавірусну хворобу на початку грудня 2019 року. Експерт закликав США поділитися цими даними.

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Теги: коронавірус, теорія, лабораторія китай, вчений ВООЗ Фішер
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