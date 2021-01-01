Луцькі прикордонники знайшли біля польського кордону чимало покинутих невідомими цигарок. ВІДЕО

Під час реалізації інформації оперативних співробітників Луцького прикордонного загону охоронці кордону спільно зі співробітниками СБУ виявили рух групи осіб, які стрімко наближалися до кордону. Помітивши прикордонників, троє спритників покинули свої ноші та вдалися до втечі.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Звільнившись від тягаря контрабандного курива, зловмисники хутко зникли у темряві ночі. Група реагування відділу прикордонної служби «Рівне» та польські прикордонники ознак порушення кордону не виявили, тож правоохоронці доставили покинуті сигарети у прикордонний підрозділ.У пакунках містилося майже 6 тисяч пачок цигарок марки «Комплімент» з акцизними марками «дьюті фрі».Планують перети підакцизний товар представникам ДФС у Волинській області.