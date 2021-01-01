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На Волині дідуся, якого розшукували три дні, знайшли мертвим у лісі

На Волині дідуся, якого розшукували три дні, знайшли мертвим у лісі
Три дні тому зник 85-річний мешканець Нововолинська Іван Сорока.

Чоловік поїхав по трави в лісопосадку, що зліва при повороті на Бужанку. Його бачив водій маршрутки. Пише видання БУГ.

Сім’я та правоохоронці просили допомоги в пошуках людини. Ввечері 30-го травня чоловіка знайшли мертвим у лісі

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Теги: знайшли тіло, Іван Сорока
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