На Волині дідуся, якого розшукували три дні, знайшли мертвим у лісі
Сьогодні, 00:27
Три дні тому зник 85-річний мешканець Нововолинська Іван Сорока.
Чоловік поїхав по трави в лісопосадку, що зліва при повороті на Бужанку. Його бачив водій маршрутки. Пише видання БУГ.
Сім’я та правоохоронці просили допомоги в пошуках людини. Ввечері 30-го травня чоловіка знайшли мертвим у лісі
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Чоловік поїхав по трави в лісопосадку, що зліва при повороті на Бужанку. Його бачив водій маршрутки. Пише видання БУГ.
Сім’я та правоохоронці просили допомоги в пошуках людини. Ввечері 30-го травня чоловіка знайшли мертвим у лісі
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