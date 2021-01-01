На Волині дідуся, якого розшукували три дні, знайшли мертвим у лісі

Іван Сорока.



Чоловік поїхав по трави в лісопосадку, що зліва при повороті на Бужанку. Його бачив водій маршрутки. Пише видання



Сім’я та правоохоронці просили допомоги в пошуках людини. Ввечері 30-го травня чоловіка знайшли мертвим у лісі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три дні тому зник 85-річний мешканець НововолинськаЧоловік поїхав по трави в лісопосадку, що зліва при повороті на Бужанку. Його бачив водій маршрутки. Пише видання БУГ Сім’я та правоохоронці просили допомоги в пошуках людини. Ввечері 30-го травня чоловіка знайшли мертвим у лісі

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