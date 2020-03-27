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Краще снодійних таблеток: ці три напої допоможуть швидко заснути

Краще снодійних таблеток: ці три напої допоможуть швидко заснути
Продуктивний день та хороший настрій залежить від здорового сну. Однак не завжди нам вдається швидко заснути, бо у кожної людини бувають тривожні думки та спогади.

Намагаючись нарешті заснути, не поспішайте звертатись за допомогою до снодійних таблеток. Нове дослідження показало, що деякі напої можуть допомоги спокійно поринути у сон, пише Канал 24. Спробуйте один з цих варіантів, який набагато корисніший за медичні препарати.

Ромашковий чай
Ромашковий чай позитивно впливає на якість сну. Традиційний, знайомий багатьом напій століттями використовували при безсонні. Виявляється, ромашка містить апігенін – сполуку, що має седативний ефект, тому чашка ромашкового чаю перед сном – саме те, що треба.
Краще снодійних таблеток: ці три напої допоможуть швидко заснути

Молоко
Чашка теплого молока – досить популярний напій перед сном для дітей. Молоко дійсно містить триптофан – незамінну амінокислоту, яка допомагає вироблятись мелатоніну. А цей гормон вже відповідає безпосередньо за регуляцію сну. Ось чому молоко дійсно може сприяти кращому сну.

І хоча думки вчених щодо того, чи дійсно молоко перед сном гарантовано допоможе вам заснути, досі різняться, це може бути хорошим ритуалом. Випити чашку гарячого молока, почистити зуби й лягти у ліжко без смартфона – саме такі ритуали заспокоюють та розслабляють наш мозок.
Краще снодійних таблеток: ці три напої допоможуть швидко заснути

Какао
Какао-боби – це джерело багатьох корисних речовин. Гаряче натуральне какао, у яке зазвичай додають і молоко, також має заспокійливий ефект. Зокрема й через те, що воно сприяє зниженню кров'яного тиску. Отож, какао цілком може вам допомогти, якщо ви не можете заснути через стрес чи якісь переживання. Проте не варто зловживати цим напоєм.
Краще снодійних таблеток: ці три напої допоможуть швидко заснути

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Теги: напої, допомагають заснути
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