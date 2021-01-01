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Третій день арт-променаду у Луцьку не відбувся через погодні умови

Третій день арт-променаду у Луцьку не відбувся через погодні умови
Третій день арт-променаду «Так звучить Луцьк» довелося перенести через погодні умови. Про це йдеться на сайті Луцькради.

30 травня – третій і завершальний день променаду. Задіяно більше сотні артистів, акторів, а ще ж звукооператорів, освітлювачів, технічних працівників. Проте, через дощ захід перенесли.

«Третій — заключний день цьогорічного арт-променаду обов’язково відбудеться, але мусимо погодити нашу афішу з природою. Тому за кілька днів, щойно розпогодиться, ми все ж зберемось для заключного акорду!», – йдеться на сайті.

Про нову дату заходу повідомлять згодом.

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Теги: арт-променад, так звучить Луцьк, перенесення
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