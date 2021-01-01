Третій день арт-променаду у Луцьку не відбувся через погодні умови

Третій день арт-променаду «Так звучить Луцьк» довелося перенести через погодні умови. Про це йдеться на сайті Луцькради.30 травня – третій і завершальний день променаду. Задіяно більше сотні артистів, акторів, а ще ж звукооператорів, освітлювачів, технічних працівників. Проте, через дощ захід перенесли.«Третій — заключний день цьогорічного арт-променаду обов’язково відбудеться, але мусимо погодити нашу афішу з природою. Тому за кілька днів, щойно розпогодиться, ми все ж зберемось для заключного акорду!», – йдеться на сайті.Про нову дату заходу повідомлять згодом.