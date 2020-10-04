У Пенсійному фонді розповіли, як підтвердити стаж, якщо немає запису в трудовій книжці





У Пенсійному фонді роз'яснили, які документи можуть підтвердити трудовий стаж:

• довідки з посиланнями на відповідні накази щодо прийому на роботу і щодо звільнення з роботи;

• особові рахунки і відомості про нарахування заробітної плати (довідки зазначеного зразка згідно з Порядком подання та оформлення документів і копії архівних документів);

• посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їхнє виконання та інші документи, що містять відомості про періоди роботи.



Якщо в архівах не збереглося нічого з перелічених вище документів, то, як доказ трудової діяльності, можна надати членський квиток профспілки. Однак у цьому випадку в трудовий стаж увійдуть лише ті періоди, за які є відмітки про сплату членських внесків.



Куди можна звернутися для того, щоб підтвердити свій трудовий стаж:

- на підприємство, де людина працювала, або, якщо його вже не існує, то до його правонаступника;

- якщо немає й правонаступника, то потрібно звертатися до архівної установи в тій місцевості, де людина працювала;

- до органів Пенсійного фонду, яким потрібно надати інформацію, де знаходиться підприємство чи установа, від якого вимагається підтвердження трудового стажу. При цьому, крім інформації про місцезнаходження такого підприємства, майбутній пенсіонер також повинен надати для Пенсійного фонду копії своїх документів, які той направить на підприємство разом із запитом. До останнього способу зазвичай вдаються, коли сам майбутній пенсіонер у перших двох зазнав невдачі.



Періоди навчання на стаціонарі до 2004 року також входять до трудового стажу. Їх можна підтвердити дипломами, свідоцтвами, посвідченнями, довідками та іншими документами, які свідчать, що людина дійсно навчалася стаціонарно і в цей час не працювала.



Як можна підтвердити період військової служби, який також зараховується до трудового стажу:

• військовим квитком;

• довідками, виданими військовими комісаріатами, військовими частинами та установами системи Міноборони, а також Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки;

• довідками архівних і військово-лікувальних установ.



Крім того, потрібно знати, що військова служба в період бойових дій, включно з виконанням інтернаціонального обов'язку, також входить у трудовий стаж. Її підтверджують довідками з військових комісаріатів.



Нагадаємо, з кожним роком пенсія буде недоступнішою для українців. Адже щорічно страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, буде збільшуватися на рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці, які готуються вийти на пенсію, нерідко стикаються з тим, що не можуть "назбирати" потрібну кількість років трудового стажу. Звичайно, всі етапи роботи повинні бути записані в трудовій книжці. Однак на практиці доволі часто трапляється, що з якоїсь причини запису немає. Все-таки людський фактор навіть серед кадровиків ніхто не скасовував. У такому випадку потрібно довести свій трудовий стаж відповідними документами. Про це пише Главком • довідки з посиланнями на відповідні накази щодо прийому на роботу і щодо звільнення з роботи;• особові рахунки і відомості про нарахування заробітної плати (довідки зазначеного зразка згідно з Порядком подання та оформлення документів і копії архівних документів);• посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їхнє виконання та інші документи, що містять відомості про періоди роботи.Якщо в архівах не збереглося нічого з перелічених вище документів, то, як доказ трудової діяльності, можна надати членський квиток профспілки. Однак у цьому випадку в трудовий стаж увійдуть лише ті періоди, за які є відмітки про сплату членських внесків.- на підприємство, де людина працювала, або, якщо його вже не існує, то до його правонаступника;- якщо немає й правонаступника, то потрібно звертатися до архівної установи в тій місцевості, де людина працювала;- до органів Пенсійного фонду, яким потрібно надати інформацію, де знаходиться підприємство чи установа, від якого вимагається підтвердження трудового стажу. При цьому, крім інформації про місцезнаходження такого підприємства, майбутній пенсіонер також повинен надати для Пенсійного фонду копії своїх документів, які той направить на підприємство разом із запитом. До останнього способу зазвичай вдаються, коли сам майбутній пенсіонер у перших двох зазнав невдачі.Їх можна підтвердити дипломами, свідоцтвами, посвідченнями, довідками та іншими документами, які свідчать, що людина дійсно навчалася стаціонарно і в цей час не працювала.• військовим квитком;• довідками, виданими військовими комісаріатами, військовими частинами та установами системи Міноборони, а також Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки;• довідками архівних і військово-лікувальних установ.Крім того, потрібно знати, що військова служба в період бойових дій, включно з виконанням інтернаціонального обов'язку, також входить у трудовий стаж. Її підтверджують довідками з військових комісаріатів.Нагадаємо, з кожним роком пенсія буде недоступнішою для українців. Адже щорічно страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, буде збільшуватися на рік.

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