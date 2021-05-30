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Україна планує скасувати вимогу ПЛР-тесту після приїзду з Туреччини

Україна планує скасувати вимогу ПЛР-тесту після приїзду з Туреччини
Україна хоче дозволити приїжджати громадянам з Туреччини без обов'язкового проходження ПЛР-тестів на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам у суботу, пише "Українська правда".

"Наприклад, Туреччина звільнила українців від необхідності показувати результати ПЛР-тесту під час перетину кордону. Тому ми робимо дзеркальну відповідь, і ті, хто повертається з Туреччини, також будуть звільнені від необхідності показувати ПЛР-тест", - сказав він.

Ляшко також зазначив, що в зв'язку зі змінами ЄС критеріїв визначення країн, з яких можна без обмежень перетинати кордони ЄС, Україна також перегляне такі критерії.

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Теги: тести на коронавірус, Туреччина
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