Україна планує скасувати вимогу ПЛР-тесту після приїзду з Туреччини
Сьогодні, 07:20
Україна хоче дозволити приїжджати громадянам з Туреччини без обов'язкового проходження ПЛР-тестів на COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам у суботу, пише "Українська правда".
"Наприклад, Туреччина звільнила українців від необхідності показувати результати ПЛР-тесту під час перетину кордону. Тому ми робимо дзеркальну відповідь, і ті, хто повертається з Туреччини, також будуть звільнені від необхідності показувати ПЛР-тест", - сказав він.
Ляшко також зазначив, що в зв'язку зі змінами ЄС критеріїв визначення країн, з яких можна без обмежень перетинати кордони ЄС, Україна також перегляне такі критерії.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам у суботу, пише "Українська правда".
"Наприклад, Туреччина звільнила українців від необхідності показувати результати ПЛР-тесту під час перетину кордону. Тому ми робимо дзеркальну відповідь, і ті, хто повертається з Туреччини, також будуть звільнені від необхідності показувати ПЛР-тест", - сказав він.
Ляшко також зазначив, що в зв'язку зі змінами ЄС критеріїв визначення країн, з яких можна без обмежень перетинати кордони ЄС, Україна також перегляне такі критерії.
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