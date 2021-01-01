Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Серед них - 58 дітей та 11 медпрацівників, про це повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 810 осіб;

летальних випадків – 64;

одужало – 4 934 особи;



За добу протестували:

методом ПЛР – 8 822 осіб,

методом ІФА – 1 176 осіб,

експрес-тестами – 6 226 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 202 494 особи;

одужало – 2 041 082 особи;

летальних випадків – 50 536;

проведено ПЛР-тестувань – 10 180 777.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 травня 2021 року в Україні зафіксували 1 022 нових випадків захворювань на COVID-19.Серед них - 58 дітей та 11 медпрацівників, про це повідомляє МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізовано – 810 осіб;летальних випадків – 64;одужало – 4 934 особи;За добу протестували:методом ПЛР – 8 822 осіб,методом ІФА – 1 176 осіб,експрес-тестами – 6 226 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 202 494 особи;одужало – 2 041 082 особи;летальних випадків – 50 536;проведено ПЛР-тестувань – 10 180 777.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63).

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