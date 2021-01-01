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Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
31 травня 2021 року в Україні зафіксували 1 022 нових випадків захворювань на COVID-19.

Серед них - 58 дітей та 11 медпрацівників, про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу:
госпіталізовано – 810 осіб;
летальних випадків – 64;
одужало – 4 934 особи;

За добу протестували:
методом ПЛР – 8 822 осіб,
методом ІФА – 1 176 осіб,
експрес-тестами – 6 226 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 202 494 особи;
одужало – 2 041 082 особи;
летальних випадків – 50 536;
проведено ПЛР-тестувань – 10 180 777.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63).

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Теги: коронавірус, статистика
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