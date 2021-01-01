Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:02
31 травня 2021 року в Україні зафіксували 1 022 нових випадків захворювань на COVID-19.
Серед них - 58 дітей та 11 медпрацівників, про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 810 осіб;
летальних випадків – 64;
одужало – 4 934 особи;
За добу протестували:
методом ПЛР – 8 822 осіб,
методом ІФА – 1 176 осіб,
експрес-тестами – 6 226 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 202 494 особи;
одужало – 2 041 082 особи;
летальних випадків – 50 536;
проведено ПЛР-тестувань – 10 180 777.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Серед них - 58 дітей та 11 медпрацівників, про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 810 осіб;
летальних випадків – 64;
одужало – 4 934 особи;
За добу протестували:
методом ПЛР – 8 822 осіб,
методом ІФА – 1 176 осіб,
експрес-тестами – 6 226 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 202 494 особи;
одужало – 2 041 082 особи;
летальних випадків – 50 536;
проведено ПЛР-тестувань – 10 180 777.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:02
У Пенсійному фонді розповіли, як підтвердити стаж, якщо немає запису в трудовій книжці
Сьогодні, 08:24
На Світязі збудують мультифункціональний спорткомплекс
Сьогодні, 06:22