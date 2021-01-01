вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку станом на 31 травня

Курс валют у Луцьку станом на 31 травня
Курс долара у Луцьку станом на 31 травня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 27.36, а продаж – 27.48.

Євро при купівлі становить – 33.38, продажу – 33.48.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.38, продаж – 7.46.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Квітникарка з Волині вирощує на клумбі гігантські лілії
Сьогодні, 09:22
На Волині за добу – 40 нових та 2 летальних випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку станом на 31 травня
Сьогодні, 09:07
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:02
У Пенсійному фонді розповіли, як підтвердити стаж, якщо немає запису в трудовій книжці
Сьогодні, 08:24
Схожі новини
Курс валют у Луцьку станом на 30 травня Курс валют у Луцьку станом на 30 травня
30 травень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 28 травня Курс валют у Луцьку на 28 травня
28 травень, 09:13
Курс валют у Луцьку станом на 27 травня Курс валют у Луцьку станом на 27 травня
27 травень, 09:10
Євро і польський злотий додали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 26 травня Євро і польський злотий додали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 26 травня
26 травень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Таїланді назвали попередню причину смерті експосла України, який був родом з Волині
Сьогодні, 10:33
 0
Де на Волині виявили перевищення забруднюючих речовин у стічних водах
Сьогодні, 10:16
 0
«Без них ми б не впоралися»: як благодійники рятують волинських дітей від раку
Сьогодні, 10:00
 0
Градом побило городину, а вулиці міст перетворились на ріки: Україною прокотилася негода. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
 0
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Амстердам» та ЖК «Струмочок»? ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8