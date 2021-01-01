На Волині за добу – 40 нових та 2 летальних випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:14
За минулу добу на Волині зареєстрували 40 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".
Нові випадки виявили у:
• м. Луцьк – 11,
• Луцький район – 3,
• м. Нововолинськ – 2,
• Ковельський район – 7,
• Старовижівський район – 1,
• Ратнівський район – 8,
• Камінь-Каширський район – 5,
• Маневицький район – 3.
Усього станом на 31 травня в області зареєстрували 61 286 випадків. Одужало – 57 324 особи (за останню добу – 121).
Летальні випадки – 1153 (за останню добу - 2: м. Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 242 294 особи, за минулу добу - 215 осіб.
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Про це інформує ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".
Нові випадки виявили у:
• м. Луцьк – 11,
• Луцький район – 3,
• м. Нововолинськ – 2,
• Ковельський район – 7,
• Старовижівський район – 1,
• Ратнівський район – 8,
• Камінь-Каширський район – 5,
• Маневицький район – 3.
Усього станом на 31 травня в області зареєстрували 61 286 випадків. Одужало – 57 324 особи (за останню добу – 121).
Летальні випадки – 1153 (за останню добу - 2: м. Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 242 294 особи, за минулу добу - 215 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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