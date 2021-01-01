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На Волині за добу – 40 нових та 2 летальних випадки коронавірусу

На Волині за добу – 40 нових та 2 летальних випадки коронавірусу
За минулу добу на Волині зареєстрували 40 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Нові випадки виявили у:
• м. Луцьк – 11,
• Луцький район – 3,
• м. Нововолинськ – 2,
• Ковельський район – 7,
• Старовижівський район – 1,
• Ратнівський район – 8,
• Камінь-Каширський район – 5,
• Маневицький район – 3.

Усього станом на 31 травня в області зареєстрували 61 286 випадків. Одужало – 57 324 особи (за останню добу – 121).

Летальні випадки – 1153 (за останню добу - 2: м. Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 242 294 особи, за минулу добу - 215 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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