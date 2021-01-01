На Волині за добу – 40 нових та 2 летальних випадки коронавірусу





Про це інформує ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".



Нові випадки виявили у:

• м. Луцьк – 11,

• Луцький район – 3,

• м. Нововолинськ – 2,

• Ковельський район – 7,

• Старовижівський район – 1,

• Ратнівський район – 8,

• Камінь-Каширський район – 5,

• Маневицький район – 3.



Усього станом на 31 травня в області зареєстрували 61 286 випадків. Одужало – 57 324 особи (за останню добу – 121).



Летальні випадки – 1153 (за останню добу - 2: м. Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 242 294 особи, за минулу добу - 215 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 40 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".Нові випадки виявили у:• м. Луцьк – 11,• Луцький район – 3,• м. Нововолинськ – 2,• Ковельський район – 7,• Старовижівський район – 1,• Ратнівський район – 8,• Камінь-Каширський район – 5,• Маневицький район – 3.Усього станом на 31 травня в області зареєстрували 61 286 випадків. Одужало – 57 324 особи (за останню добу – 121).Летальні випадки – 1153 (за останню добу - 2: м. Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 242 294 особи, за минулу добу - 215 осіб.

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