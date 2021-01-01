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Квітникарка з Волині вирощує на клумбі гігантські лілії

Квітникарка з Волині вирощує на клумбі гігантські лілії
Віра Вікторівна Тарарай із села Видерта Камінь-Каширського району здивувала усіх своїм рекордом, бо виростила гігантську цибулину лілії.

Про це пише видання Вісник.


"Близько десяти років тому в газеті «Сільський вісник» я замовила 14 цибулин лілій, за які заплатила тоді 120 гривень. Посадила. Усі ці роки не викопувала їх і не розсаджувала. А це доньки наполягли, аби знайшла «діток» лілій, бо сусіди та знайомі хочуть купити собі. Взялася за пошуки. Результат здивував і мене саму. Бо викопала цибулину розміром з трилітрове відро. Таких було три. Дві вишневі з білим і одна жовтого кольору", – розповідає квітникарка.
Квітникарка з Волині вирощує на клумбі гігантські лілії

Стебло жовтої лілії виростало товщиною з людську руку. Перші роки на одному розцвітало 27 квіток, а пізніше вже з однієї цибулини проростало три пагони, на яких потім з’являлося по 17–19 бутонів. У висоту лілія сягала більше двох метрів.

Клумба Віри Тарарай милує око не лише сусідів, а й усіх жителів села. Тут можна побачити не тільки лілії, а й тюльпани, плетючі троянди, рододендрон, нарциси, астильби, самшит, амариліс, павловнію, пі­вонію, рябчики, клематіс, гіацинти, пушкинію, флокси, мигдаль. Сусіди як бачать, що господиня із сапкою виходить, то завжди питають: «Мічурін, що знову садиш?» Часто, коли якийсь сорт дуже розростається, то Віра Вікторівна роздає саджанці людям. Вона не шкодує, а навпаки – хоче, щоб і в інших були гарні клумби.

Квітникарка з Волині вирощує на клумбі гігантські лілії
Квітникарка з Волині вирощує на клумбі гігантські лілії

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Теги: квітникарка, лілія, Волинь
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