Що нового на будівельному майданчику ЖК «Амстердам» та ЖК «Струмочок»? ФОТОЗВІТ*





Як саме просуваються будівельні роботи, компанія «Інвестор» показує у черговому фотозвіті.



ЖК «Амстердам»



1 секція:



- завершили влаштування зовнішніх стін підвалу та залили армопояс

- виконали стяжку підлоги підвалу

- приступають до встановлення опалубки монолітної плити перекриття підвалу



2 секція:



- залили монолітну плиту перекриття 1-го поверху

- завершують влаштування пілонів 2-го поверху



3 секція:



- завершили влаштування пілонів 1-го поверху

- встановлюють опалубку для влаштування монолітної плити перекриття 1-го поверху



ЖК «Струмочок», таунхауси



1 секція:



- встановили і підключили опори зовнішнього освітлення



2 секція:



- виконують благоустрій території (влаштування покриття бруківкою)



3 секція:



- виконали внутрішні штукатурні роботи

- виконують внутрішні санітарно-технічні роботи



4 секція:



- виконали внутрішні штукатурні роботи

- виконують внутрішні санітарно-технічні роботи

- прокладають зовнішні електромережі



5 секція:



- виконали стяжку покрівлі

- встановлюють вікна та двері



6 секція:



- виконали стяжку покрівлі



7 секція:



- завершують мурування 2-го поверху та встановлення плит перекриття 2-го поверху







Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 543 74 66



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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