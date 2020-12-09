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Що нового на будівельному майданчику ЖК «Амстердам» та ЖК «Струмочок»? ФОТОЗВІТ*

Що нового на будівельному майданчику ЖК «Амстердам» та ЖК «Струмочок»? ФОТОЗВІТ*
Будівництво містечка із котеджів і таунхаусів ЖК «Струмочок» - на фінішній прямій. Тут облаштовують благоустрій, встановлюють опори зовнішнього освітлення. У кількох секціях таунхаусів завершують внутрішні роботи. У ЖК «Амстердам» приступили до зведення поверхів, в одному із під’їздів уже мурують другий поверх.

Як саме просуваються будівельні роботи, компанія «Інвестор» показує у черговому фотозвіті.

ЖК «Амстердам»

1 секція:

- завершили влаштування зовнішніх стін підвалу та залили армопояс
- виконали стяжку підлоги підвалу
- приступають до встановлення опалубки монолітної плити перекриття підвалу

2 секція:

- залили монолітну плиту перекриття 1-го поверху
- завершують влаштування пілонів 2-го поверху

3 секція:

- завершили влаштування пілонів 1-го поверху
- встановлюють опалубку для влаштування монолітної плити перекриття 1-го поверху

ЖК «Струмочок», таунхауси

1 секція:

- встановили і підключили опори зовнішнього освітлення

2 секція:

- виконують благоустрій території (влаштування покриття бруківкою)

3 секція:

- виконали внутрішні штукатурні роботи
- виконують внутрішні санітарно-технічні роботи

4 секція:

- виконали внутрішні штукатурні роботи
- виконують внутрішні санітарно-технічні роботи
- прокладають зовнішні електромережі

5 секція:

- виконали стяжку покрівлі
- встановлюють вікна та двері

6 секція:

- виконали стяжку покрівлі

7 секція:

- завершують мурування 2-го поверху та встановлення плит перекриття 2-го поверху



Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 74 66

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: Інвестор, ЖК, Струмочок, Амстердам, фотозвіт
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