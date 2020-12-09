Що нового на будівельному майданчику ЖК «Амстердам» та ЖК «Струмочок»? ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 09:36
Будівництво містечка із котеджів і таунхаусів ЖК «Струмочок» - на фінішній прямій. Тут облаштовують благоустрій, встановлюють опори зовнішнього освітлення. У кількох секціях таунхаусів завершують внутрішні роботи. У ЖК «Амстердам» приступили до зведення поверхів, в одному із під’їздів уже мурують другий поверх.
Як саме просуваються будівельні роботи, компанія «Інвестор» показує у черговому фотозвіті.
ЖК «Амстердам»
1 секція:
- завершили влаштування зовнішніх стін підвалу та залили армопояс
- виконали стяжку підлоги підвалу
- приступають до встановлення опалубки монолітної плити перекриття підвалу
2 секція:
- залили монолітну плиту перекриття 1-го поверху
- завершують влаштування пілонів 2-го поверху
3 секція:
- завершили влаштування пілонів 1-го поверху
- встановлюють опалубку для влаштування монолітної плити перекриття 1-го поверху
ЖК «Струмочок», таунхауси
1 секція:
- встановили і підключили опори зовнішнього освітлення
2 секція:
- виконують благоустрій території (влаштування покриття бруківкою)
3 секція:
- виконали внутрішні штукатурні роботи
- виконують внутрішні санітарно-технічні роботи
4 секція:
- виконали внутрішні штукатурні роботи
- виконують внутрішні санітарно-технічні роботи
- прокладають зовнішні електромережі
5 секція:
- виконали стяжку покрівлі
- встановлюють вікна та двері
6 секція:
- виконали стяжку покрівлі
7 секція:
- завершують мурування 2-го поверху та встановлення плит перекриття 2-го поверху
Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як саме просуваються будівельні роботи, компанія «Інвестор» показує у черговому фотозвіті.
ЖК «Амстердам»
1 секція:
- завершили влаштування зовнішніх стін підвалу та залили армопояс
- виконали стяжку підлоги підвалу
- приступають до встановлення опалубки монолітної плити перекриття підвалу
2 секція:
- залили монолітну плиту перекриття 1-го поверху
- завершують влаштування пілонів 2-го поверху
3 секція:
- завершили влаштування пілонів 1-го поверху
- встановлюють опалубку для влаштування монолітної плити перекриття 1-го поверху
ЖК «Струмочок», таунхауси
1 секція:
- встановили і підключили опори зовнішнього освітлення
2 секція:
- виконують благоустрій території (влаштування покриття бруківкою)
3 секція:
- виконали внутрішні штукатурні роботи
- виконують внутрішні санітарно-технічні роботи
4 секція:
- виконали внутрішні штукатурні роботи
- виконують внутрішні санітарно-технічні роботи
- прокладають зовнішні електромережі
5 секція:
- виконали стяжку покрівлі
- встановлюють вікна та двері
6 секція:
- виконали стяжку покрівлі
7 секція:
- завершують мурування 2-го поверху та встановлення плит перекриття 2-го поверху
Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Градом побило городину, а вулиці міст перетворились на ріки: Україною прокотилася негода. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Амстердам» та ЖК «Струмочок»? ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 09:36
Квітникарка з Волині вирощує на клумбі гігантські лілії
Сьогодні, 09:22
На Волині за добу – 40 нових та 2 летальних випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:14