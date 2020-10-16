Градом побило городину, а вулиці міст перетворились на ріки: Україною прокотилася негода. ВІДЕО





Про це розповіли у



У Запоріжжі залило середмістя: автомобілі буквально плавали по вікнах у воді. Машини зупинялися, бо проїхати було неможливо. Через це у місті утворилися затори. За словами фахівців, головна причина затоплення - це ливнівки, які не справляються з понад нормовими опадами. Зливних мереж у місті або недостатньо, або ж їх просто заасфальтували під час ремонту доріг.



Потужна злива накрила вчора і Вінницю. Негода налетіла раптово, а тому вже за лічені хвилини вулиці перетворились на ріки. Град був такий рясний, що вкрив землю. Коли він підтаяв, містяни навіть намагались ліпити сніжки. Шматки льоду плавали дорогами і тротуарами. За годину злива вщухла, але град встиг добряче побити городину і цвіт плодових дерев.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У більшості регіонів України пройшли грози з градом, десятки населених пунктів залишилися без електрики.Про це розповіли у ТСН. У Запоріжжі залило середмістя: автомобілі буквально плавали по вікнах у воді. Машини зупинялися, бо проїхати було неможливо. Через це у місті утворилися затори. За словами фахівців, головна причина затоплення - це ливнівки, які не справляються з понад нормовими опадами. Зливних мереж у місті або недостатньо, або ж їх просто заасфальтували під час ремонту доріг.Потужна злива накрила вчора і Вінницю. Негода налетіла раптово, а тому вже за лічені хвилини вулиці перетворились на ріки. Град був такий рясний, що вкрив землю. Коли він підтаяв, містяни навіть намагались ліпити сніжки. Шматки льоду плавали дорогами і тротуарами. За годину злива вщухла, але град встиг добряче побити городину і цвіт плодових дерев.

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