Градом побило городину, а вулиці міст перетворились на ріки: Україною прокотилася негода. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
У більшості регіонів України пройшли грози з градом, десятки населених пунктів залишилися без електрики.
Про це розповіли у ТСН.
У Запоріжжі залило середмістя: автомобілі буквально плавали по вікнах у воді. Машини зупинялися, бо проїхати було неможливо. Через це у місті утворилися затори. За словами фахівців, головна причина затоплення - це ливнівки, які не справляються з понад нормовими опадами. Зливних мереж у місті або недостатньо, або ж їх просто заасфальтували під час ремонту доріг.
Потужна злива накрила вчора і Вінницю. Негода налетіла раптово, а тому вже за лічені хвилини вулиці перетворились на ріки. Град був такий рясний, що вкрив землю. Коли він підтаяв, містяни навіть намагались ліпити сніжки. Шматки льоду плавали дорогами і тротуарами. За годину злива вщухла, але град встиг добряче побити городину і цвіт плодових дерев.
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Про це розповіли у ТСН.
У Запоріжжі залило середмістя: автомобілі буквально плавали по вікнах у воді. Машини зупинялися, бо проїхати було неможливо. Через це у місті утворилися затори. За словами фахівців, головна причина затоплення - це ливнівки, які не справляються з понад нормовими опадами. Зливних мереж у місті або недостатньо, або ж їх просто заасфальтували під час ремонту доріг.
Потужна злива накрила вчора і Вінницю. Негода налетіла раптово, а тому вже за лічені хвилини вулиці перетворились на ріки. Град був такий рясний, що вкрив землю. Коли він підтаяв, містяни навіть намагались ліпити сніжки. Шматки льоду плавали дорогами і тротуарами. За годину злива вщухла, але град встиг добряче побити городину і цвіт плодових дерев.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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