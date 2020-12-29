Де на Волині виявили перевищення забруднюючих речовин у стічних водах

На Волині працівники екоінспекції під час перевірок встановили перевищення вмісту забруднюючих речовин у стічних водах.Про це інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Так, спеціалісти лабораторії відібрали проби та виявили перевищення азоту амонійного, нітритів, хімічного споживання кисню, біологічного споживання кисню на суб'єктах господарювання:- КК ПВ КМ “Ківерціводоканал”. Скиди стічних вод у річку Прудник та річку Путилівка.- КПЦ “Цуманське ВУЖКГ”. Скиди стічних вод у річку Путилівка.- КУВКГ “Ковельводоканал”. Скиди у річку Турія.За перевищення забруднення поверхневих вод передбачена адміністративна відповідальність та можуть бути нараховані збитки за шкоду довкіллю.Крім того, інспекція буде розглядати питання щодо анулювання дозволів на спецводокористування.Адже внаслідок перевищення забруднюючих речовин розвивають синьо-зелені водорослі, які призводять до “цвітіння” води. Вони присутні в ставках, річках і у звичайній воді, тільки в меншій кількості.Але якщо умови для розмноження сприятливі: велика кількість сонячного світла, поживних речовин і досить висока температура, то водорості починають розмножуватися, заповнюючи весь вільний простір.Якщо вода починає "цвісти", вона може ставати неприємного запаху. Виникає дефіцит розчинного кисню і це може призвести до загибелі риби та інших мешканців водойм.Головне фото – ілюстративне.