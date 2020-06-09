У Таїланді назвали попередню причину смерті експосла України, який був родом з Волині

Андрій Бешта помер на острові Ко Ліпе у Таїланді вранці 30 травня. Український дипломат та його 17-річний син Остап прибули на відпочинок на острів 28 травня.



За словами його сина, Бешта ліг спати ввечері у суботу. О 4.30 ранку неділі у нього почалася блювота, потім він втратив свідомість і незабаром помер, - пишуть



Про смерть колишнього українського посла повідомили в поліцію Ко Ліпе близько 5.30 ранку. Пізніше тіло українського посла доставили до лікарні провінції Сатун. За словами місцевого офіцера, під час попереднього розслідування слідів злому кімнати або нападу на колишнього посла не виявили.



Губернатор провінції Сатун Еккарат Лисен розповіла, що попередній розтин у лікарні показав, що Андрій Бешта помер від серцевого нападу.



У лікарні зі 100% впевненістю заявили, що український диплом не міг померти від Covid-19. Мазок на наявність захворювання показав негативний результат.



Вчора вранці



У Таїланді місцевий політик зазначила, що сім’я Бешти хоче якомога швидше повернути його тіло в Україну.



Довідка. Андрій Петрович Бешта народився 14 грудня 1976 року в місті Рожище на Волині. Закінчив з відзнакою Львівський державний університет імені І.Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач.



У МЗС України з 1998 року. Працював за кордоном у Постійному представництві України при ООН, а також Посольстві України в Королівстві Таїланд. Фахівець з питань діяльності ООН та інших міжнародних організацій.



З 24 листопада 2015 до 6 квітня 2021 — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд. З 20 лютого 2017 до 6 квітня 2021 — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лаосі за сумісництвом.

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