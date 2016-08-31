У Луцьку спіймали чотирьох п'яних водіїв: один з них пропонував патрульним хабар





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Сьогодні, 31 травня, близько 2-ї години ночі на перехресті вулиці Залізничної та провулку Офіцерського патрульні виявили автомобіль Mercedes-Benz, який здійснював рух заднім ходом, чим порушив ПДР.



Патрульні зупинили автомобіль, а під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі він відмовився в присутності двох свідків.



Під час складання адміністративних матеріалів 30-річний чоловік з метою уникнення адміністративної відповідальності пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він поклав у службовий автомобіль грошові кошти у розмірі 1000 гривень та 180 євро.



Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та скали всі необхідні адміністративні матеріали.



Також нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України, порушення передбачає покарання у виді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 31 травня луцькі патрульні виявили чотирьох водіїв з ознаками алкогольного сп’яніння, один з яких намагався уникнути відповідальності.Про це інформує патрульна поліція Волині.Сьогодні, 31 травня, близько 2-ї години ночі на перехресті вулиці Залізничної та провулку Офіцерського патрульні виявили автомобіль Mercedes-Benz, який здійснював рух заднім ходом, чим порушив ПДР.Патрульні зупинили автомобіль, а під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі він відмовився в присутності двох свідків.Під час складання адміністративних матеріалів 30-річний чоловік з метою уникнення адміністративної відповідальності пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він поклав у службовий автомобіль грошові кошти у розмірі 1000 гривень та 180 євро.Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та скали всі необхідні адміністративні матеріали.Також нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України, порушення передбачає покарання у виді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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