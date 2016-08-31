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У Луцьку спіймали чотирьох п'яних водіїв: один з них пропонував патрульним хабар

У Луцьку спіймали чотирьох п'яних водіїв: один з них пропонував патрульним хабар
У ніч на 31 травня луцькі патрульні виявили чотирьох водіїв з ознаками алкогольного сп’яніння, один з яких намагався уникнути відповідальності.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Сьогодні, 31 травня, близько 2-ї години ночі на перехресті вулиці Залізничної та провулку Офіцерського патрульні виявили автомобіль Mercedes-Benz, який здійснював рух заднім ходом, чим порушив ПДР.

Патрульні зупинили автомобіль, а під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі він відмовився в присутності двох свідків.

Під час складання адміністративних матеріалів 30-річний чоловік з метою уникнення адміністративної відповідальності пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він поклав у службовий автомобіль грошові кошти у розмірі 1000 гривень та 180 євро.

Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та скали всі необхідні адміністративні матеріали.

Також нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України, порушення передбачає покарання у виді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

У Луцьку спіймали чотирьох п'яних водіїв: один з них пропонував патрульним хабар

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Теги: Луцьк, п'яний водій, порушення, ПДР, патрульні
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