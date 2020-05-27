На Волині дерево впало на дорогу і заблокувало проїзд. ФОТО





Про це інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.



Зазначаєтья, що 30 травня о 18:16 у Нововолинську на вулиці Іваничівська у зв’язку із несприятливими погодними умовами впало дерево та заблокувало проїжджу частину.



Рятувальники розрізали дерево на окремі частини за допомогою бензопили та звільнили шляхи проїзду.









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