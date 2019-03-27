Вулицю Набережну у Світязі хочуть відремонтувати за 26 мільйонів





Відповідний



Так, у рамках ремонтних робіт виконають: земляні роботи, облаштування зливоприймальників, заміну водопропускних труб, вкладання нового дорожнього одягу, облаштування узбіч, тротуарів, пішохідних доріжок, а також освітлення.



Переможець торгів повинен виконати ремонт Набережної до 31 грудня цього року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь запланували провести ремонт вулиці Набережної. На ці роботи передбачили 25,8 мільйона гривень.Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.Так, у рамках ремонтних робіт виконають: земляні роботи, облаштування зливоприймальників, заміну водопропускних труб, вкладання нового дорожнього одягу, облаштування узбіч, тротуарів, пішохідних доріжок, а також освітлення.Переможець торгів повинен виконати ремонт Набережної до 31 грудня цього року.

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