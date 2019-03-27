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Вулицю Набережну у Світязі хочуть відремонтувати за 26 мільйонів

Вулицю Набережну у Світязі хочуть відремонтувати за 26 мільйонів
У селі Світязь запланували провести ремонт вулиці Набережної. На ці роботи передбачили 25,8 мільйона гривень.

Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.

Так, у рамках ремонтних робіт виконають: земляні роботи, облаштування зливоприймальників, заміну водопропускних труб, вкладання нового дорожнього одягу, облаштування узбіч, тротуарів, пішохідних доріжок, а також освітлення.

Переможець торгів повинен виконати ремонт Набережної до 31 грудня цього року.

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Теги: ремонт, Набережна, Світязь
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