Вулицю Набережну у Світязі хочуть відремонтувати за 26 мільйонів
Сьогодні, 19:25
У селі Світязь запланували провести ремонт вулиці Набережної. На ці роботи передбачили 25,8 мільйона гривень.
Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Так, у рамках ремонтних робіт виконають: земляні роботи, облаштування зливоприймальників, заміну водопропускних труб, вкладання нового дорожнього одягу, облаштування узбіч, тротуарів, пішохідних доріжок, а також освітлення.
Переможець торгів повинен виконати ремонт Набережної до 31 грудня цього року.
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Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Так, у рамках ремонтних робіт виконають: земляні роботи, облаштування зливоприймальників, заміну водопропускних труб, вкладання нового дорожнього одягу, облаштування узбіч, тротуарів, пішохідних доріжок, а також освітлення.
Переможець торгів повинен виконати ремонт Набережної до 31 грудня цього року.
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