На Волині мешканці 6-ти населених пунктів сидітимуть без газу





Про це йдеться на сайті «Волиньгазу».



Так, у зв'язку з аварійною ситуацією 31 травня з 07:00 до 18:00 припинять газопостачання в таких населених пунктах: с. Самоволя, с. Старосілля, с. Старий Порицьк, с. Клопочин, с. Павлівка, смт. Іваничі (вул. Механізаторів, вул. Зелена, вул. Луцька).



Відновлення газопостачання 500 споживачам відбудеться 31 травня року після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 травня спеціалісти АТ «Волиньгаз» проведуть ремонтні роботи на газопроводі високого тиску в Іваничівському районі.Про це йдеться на сайті «Волиньгазу».Так, у зв'язку з аварійною ситуацією 31 травня з 07:00 до 18:00 припинять газопостачання в таких населених пунктах: с. Самоволя, с. Старосілля, с. Старий Порицьк, с. Клопочин, с. Павлівка, смт. Іваничі (вул. Механізаторів, вул. Зелена, вул. Луцька).Відновлення газопостачання 500 споживачам відбудеться 31 травня року після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію