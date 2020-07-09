Командир «Світязя» завоював перше місце зі стрільби з пістолета. ФОТО

Олександра Фацевича.



Командир роти поліції особливого призначення «Світязь» Олег Булатов також брав участь у стрільбах. За перше місце зі стрільби з пістолета його нагородили холодною зброєю,



На полігоні командири добробатів отримали також знання правил стрільби з тяжких видів озброєння - кулемета ДШК і ДШКМ, гранатомета АГС-17, ручного протитанкового гранатомета РПГ-7В, а також стрілецької зброї - автомата, пістолета.



Окрім того, учасники також вдосконалювали свою майстерність в метанні бойових гранат РГД-5. Це потрібно бійцям добробутів, адже вони постійно несуть службу на Сході країни та виконують різні бойові завдання. Отримані знання командири передадуть особовому складу на місцях.



Для того, щоб представники профільних підрозділів підвищували професійні знання і навички, відтепер такі практичні навчання зі стрільби з різних видів озброєння проводитимуться постійно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Практичні стрільби з командирами добробатів відбулися на полігоні у Нових Петрівцях, що на Київщині, за участі заступника голови Національної поліції України - керівника патрульної поліціїКомандир роти поліції особливого призначення «Світязь»також брав участь у стрільбах. За перше місце зі стрільби з пістолета його нагородили холодною зброєю, йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.На полігоні командири добробатів отримали також знання правил стрільби з тяжких видів озброєння - кулемета ДШК і ДШКМ, гранатомета АГС-17, ручного протитанкового гранатомета РПГ-7В, а також стрілецької зброї - автомата, пістолета.Окрім того, учасники також вдосконалювали свою майстерність в метанні бойових гранат РГД-5. Це потрібно бійцям добробутів, адже вони постійно несуть службу на Сході країни та виконують різні бойові завдання. Отримані знання командири передадуть особовому складу на місцях.Для того, щоб представники профільних підрозділів підвищували професійні знання і навички, відтепер такі практичні навчання зі стрільби з різних видів озброєння проводитимуться постійно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію