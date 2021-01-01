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На Житомирщині блискавка влучила у чоловіка

На Житомирщині блискавка влучила у чоловіка
У селі під Житомиром блискавка влучила у чоловіка.

Про це повідомила пресслужба управління ДСНС в Житомирській області, - пише ТСН.

Зазначається, що чоловік 1979 року народження мешкає у селі Зарічани. Утім, за яких обставин постраждав чоловік, не відомо.

Потерпілого шпиталізували до опікового відділення обласної лікарні з діагнозом "ураження блискавкою". Потерпілий отримав опіки ІІ ступеня. Наразі його стан задовільний, але він ще перебуває в лікарні.

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Теги: блискавка, Житомирщина
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