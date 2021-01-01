Волинянин заявив у поліцію про «замінування» школи





Про це



На вказане місце одразу виїхали слідчо-оперативна група поліції та інші профільні служби. Правоохоронці обстежили приміщення навчального закладу та прилеглу територію – зловмисника із гранатою там не виявили, тому повідомлення виявилося неправдивим.



Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції спільно із групою реагування патрульної поліції встановили особу псевдопідривача. Ним виявився 25-річний раніше судимий місцевий житель. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід.



Досудове слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 29 травня, близько 20 години, на лінію 102 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що володіє вибуховим пристроєм та має намір підірвати приміщення однієї із шкіл Володимира-Волинського.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.На вказане місце одразу виїхали слідчо-оперативна група поліції та інші профільні служби. Правоохоронці обстежили приміщення навчального закладу та прилеглу територію – зловмисника із гранатою там не виявили, тому повідомлення виявилося неправдивим.Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції спільно із групою реагування патрульної поліції встановили особу псевдопідривача. Ним виявився 25-річний раніше судимий місцевий житель. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід.Досудове слідство триває.

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