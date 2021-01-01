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Волинянин заявив у поліцію про «замінування» школи

Волинянин заявив у поліцію про «замінування» школи
У суботу, 29 травня, близько 20 години, на лінію 102 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що володіє вибуховим пристроєм та має намір підірвати приміщення однієї із шкіл Володимира-Волинського.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

На вказане місце одразу виїхали слідчо-оперативна група поліції та інші профільні служби. Правоохоронці обстежили приміщення навчального закладу та прилеглу територію – зловмисника із гранатою там не виявили, тому повідомлення виявилося неправдивим.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції спільно із групою реагування патрульної поліції встановили особу псевдопідривача. Ним виявився 25-річний раніше судимий місцевий житель. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід.

Досудове слідство триває.


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Теги: підрив школи, неправдиве повідомлення, Володимир-Волинський район
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